Un Posto Al Sole anticipazioni 26 dicembre: Renato e Otello ai ferri corti

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole continuano a regalare ai fan nuove emozioni e tanti colpi di scena. Nella puntata numero 5404 qualcuno potrebbe minare il rapporto tra Serena e Filippo.

Vittorio rischierà di scontrarsi spesso con il padre mentre la convivenza tra Renato e Otello diventerà oggetto di una scommessa a Palazzo Palladini. Quanto durerà? Ecco le trame della puntata della celebre soap napoletana che andrà in onda giovedì 26 dicembre su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, trama del 26 dicembre

L’atmosfera natalizia che si respirava a Palazzo Palladini durante la giornata di Natale svanirà completamente. Torneranno i problemi, contrasti e preoccupazioni in ogni famiglia della popolare soap partenopea. Il giovane Del Bue si renderà conto che la convivenza in Casa Giordano sta diventando insostenibile per lui. Per tale motivo, il ragazzo si scontrerà spesso con il padre.

Serena e Filippo vivranno dei momenti armoniosi, ma ben presto il loro rapporto verrà minato da un terzo scomodo. Precisamente da una donna. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, scommetteranno la durata della convivenza tra Renato e Otello. I due, intanto, continueranno a battibeccare e a scontrarsi animatamente.

Spoiler UPAS: Renato sfida Otello

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto Al Sole annunciano che Viviana alloggerà nel Bed and Breakfast di Serena. Questa notizia travolgerà Filippo. Eugenio, felice di aver ricevuto una proposta di lavoro davvero allettante, ne parlerà con sua moglie.

La reazione negativa di Viola deluderà moltissimo il marito, e la tensione tra i due diventerà tagliente. Guido e Mariella potrebbero ritrovarsi con due ospiti irruenti per il Capodanno. Renato, invece, sfiderà Otello a organizzare un veglione all’insegna di puro divertimento. Vincerà la sfida?

Franco e Angela continueranno a preoccuparsi dello stato mentale di Bianca. Quest’ultima non sarà felice di tornare a scuola a causa della maestra Gagliardi. A Viviana verrà negato il lavoro e per Filippo le cose si metteranno decisamente male. Di ritorno da Londra, Marina dovrà affrontare i problemi nati ai Cantieri. Ornella e Raffaele si accorgeranno che Viola ed Eugenio non stanno passando un buon momento.