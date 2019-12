Conoscete la compagna di Checco Zalone? Ecco chi è Mariangela (Foto)

Zalone è prossimo alle nozze con la sua amata Mariangela. Diversamente da come sembra, l’attore non preferisce parlare della sua vita privata. Tutti amano la sua simpatia e il proprio umorismo ma pochi sanno chi è la donna che gli ha fatto battere il cuore. (Continua dopo la foto)

Mariangela Eboli ed è la compagna di Checco Zalone da tantissimi anni. Dal loro amore sono nate anche due figlie: Gaia e Greta Zalone. La donna ha recitato insieme a lui in “Cado dalle Nubi” e “Che bella giornata”. Solo qualche mese fa, il settimanale Chi, ha lanciato un’indiscrezione bomba.

A quanto pare, la coppia, pare sia pronta a convolare a nozze e l’attore le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio. In una recente intervista Checco ha raccontato il loro primo appuntamento, spiegando proprio come ha conosciuto la sua amata.

cantava in una pizzeria e io mi sono presentato come un musicista matrimonialista e avevo bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”.