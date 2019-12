Uomini e Donne: Maria De Filippi dice addio ad un volto amato

Il trono over di Uomini e Donne dice addio ad un personaggio molto vicino a Gemma Galgani. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano. L’avventura per il cavaliere nel date show condotto da Maria De Filippi è terminata. Lui che, in un primo momento, aveva annunciato la volontà di combattere per avere ciò a cui aspirava, si è infine dovuto arrendere dinanzi alla richiesta di Gemma di terminare la loro frequentazione.

Uomini e Donne: addio a Juan Luis Ciano

Come anticipato dal Vicolo delle news, la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, ha riservato non poche sorprese nei confronti delle telespettatrici. Protagonista assoluta è stata Gemma Galgani, la quale ha avuto un alterco con Juan Luis Ciano.

Questi sarebbe stato colpevole, a detta di Galgani, di essere prima scomparso dalla sua vita, per poi rifarsi vivo soltanto negli ultimi giorni. Un comportamento che ha offeso la dama torinese e su cui non ha avuto intenzione di sorvolare.

Gemma Galgani nutriva già forti dubbi sulle reali intenzioni di Ciano e, dinanzi al comportamento strafottente del cavaliere, le sue paure sono divenute realtà. Gemma aveva in realtà già mangiato la foglia quando un amico di Juan, per difenderlo, aveva confessato che la sua partecipazione a Uomini e Donne fosse frutto di una scommessa. Il cavaliere ha poi smentito la cosa, ma nessuno ha voluto credergli.

Inizialmente, Juan Luis Ciano aveva fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani. In seguito, la dama di Torino ha dovuto fare i conti con la triste realtà: l’amore da parte del cavaliere nei suoi confronti non era poi così forte. Non c’erano le basi effettive per iniziare un rapporto stabile.

Come se questo non bastasse, le molteplici segnalazioni hanno cancellato dal cuore di Gemma l’amore residuo che provava per l’uomo. Durante l’ultima registrazione, Ciano ha tentato di difendersi dinanzi alle numerose accuse nei suoi confronti: ma come risultato ha ricevuto solamente critiche da tutto il parterre e dallo stesso Gianni Sperti.

Neanche Tina Cipollari ci è andata leggere nei confronti di Juan, non risparmiando però qualche frecciatina nei confronti della storica rivale Gemma, accusandola di comportarsi da “zerbina” con tutti gli uomini verso cui prova qualche interesse. Nonostante Galgani abbia ufficialmente chiuso con il bel cavaliere, quest’ultimo ha chiesto a Maria De Filippi di rimanere in trasmissione.

La conduttrice ha quindi chiesto alle altre dame se fossero interessate ad un qualche tipo di frequentazione con il cavaliere, ma dinanzi alle risposte negative di tutte, Ciano non ha potuto fare altro che uscire definitivamente.