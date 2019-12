‘La mia famiglia…’: Loredana Lecciso nuovo ‘schiaffo’ a Romina Power. Che provocazione! (Foto)

Continua il gossip sul triangolo amoroso formato da Loredana Lecciso, Al Bano e Romina

Questa volta ad accendere i riflettori sulla famiglia Carrisi è proprio Loredana Lecciso. Poche settimane fa, Al Bano aveva dichiarato di voler trascorrere le vacanze di Natale in piena serenità e senza litigi. A tal proposito il Maestro ha ‘abbandonato’ Romina il 25 Dicembre e ha cenato insieme a Loredana e ai suoi figli. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Loredana Lecciso e Al Bano insieme a Natale

A svelare con chi ha passato il Natale Al Bano è stata Loredana Lecciso. La show girl ha postato sul suo profilo social una foto molto particolare dando un vero e proprio schiaffo alla sua rivale Romina. Sì, perchè proprio come lo scorso anno, anche per il 2019 Carrisi si è comportato alla stessa maniera.

Al Bano ha deciso di trascorrere il Natale insieme a Jasmine Bido e Loredana nella sua meravigliosa tenuta a Cellino San Marco. (Continua dopo il post)

Nella foto in questione si vede Loredana abbracciata a suo figlio Bido diventato ormai un ometto. Sempre in forma smagliante, la Lecciso con il suo sorriso ha incanto i suoi numerosissimi follower che ovviamente l’hanno riempita di complimenti. Accanto ad Albano Juanior, c’è Al Bano che con un pollice in alto fa cenno ‘OK’.

Le donne del Maestro

Tra le donne di Al Bano quella che riempie sempre le copertine è senza dubbio Romina Power. L’attrice e cantante americana, infatti, si è fatta amare dal pubblico per la sua bontà ma anche per quella storia s’amore molti simile ai film. Per questo in molti sperano di rivede la coppia di nuovo felice come un tempo, ance se ad oggi in mezzo c’è la Lecciso.

Tutti sanno che la Power e Loredana non sono mai state grandi amiche e pare che abbiano anche litigato. Proprio pochi mesi fa, all’interno di un hotel le due signore hanno avuto un forte diverbio facendo innervosire Carrisi. Al Bano è un uomo di pace e vorrebbe tanto che le madri dei suoi figli posassero l’ascia di guerra. Per ora, visti gli episodi e sopratutto le frecciatine che si lanciano entrambe, il tutto sembra solo un sogno.