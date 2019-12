Una Vita trama lunedì 30 dicembre: Celia si aggrava drasticamente

Lunedì 30 dicembre tornerà in onda la soap opera Una Vita, che in questi giorni ha subito una variazione nel palinsesto a causa delle festività natalizie e la trama è davvero spiazzante. Molti abitanti di Acacias, infatti, saranno devastati da una notizia inaspettata che riguarderà la povera Celia.

L’ultimo episodio trasmesso ha lasciato i telespettatori alquanto preoccupati per le condizioni di salute della cugina di Lucia. La donna ha avuto un malore che potrebbe costarle molto caro.

Trama lunedì 30 dicembre: le condizioni di Celia peggiorano

Nel corso dell’episodio di lunedì, la trama di Una Vita diventerà sempre più intricata a seguito della confessione del medico Quiles. L’uomo si sta prendendo cura della povera ammalata e sta monitorando le sue condizioni di salute. In forma preventiva, l’uomo ha disposto che Celia venisse messa in quarantena, pertanto, né Lucia né Felipe potranno starle accanto.

Quest’ultimo, però, non riuscirà a rispettare le disposizioni del dottore, per tale ragione deciderà di tornare nella casa dove è allettata la sua donna e le rimarrà sempre accanto. Nell’episodio in questione, però, il giovane sarà spiazzato da una notizia alquanto triste. Il dottore, infatti, confermerà i suoi sospetti, la povera Celia ha contratto la stessa malattia degli abitanti dell’Hoyo.

Una Vita spoiler: la triste scoperta di Servante

Felipe e Lucia rimarranno assolutamente spiazzati da questa notizia, ma specie il compagno della dama deciderà di rimanerle vicino nonostante rischi di essere contagiato anche lui. Il dottore Quiles, però, nel corso di una conversazione privata con il giovane. sarà molto schietto e gli confesserà che la sua amata potrebbe anche non riuscire a superare la malattia. Questa notizia devasterà completamente il povero Felipe.

Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che Servante deciderà di mettersi in contatto con Paciencia. La donna si trova a Cuba da moltissimo tempo, sta di fatto che i due non si vedono da parecchio.

Ad ogni modo, la trama di lunedì di Una Vita rivela che il cavaliere le dirà di essere intenzionato a vederla quanto prima, ma la dama reagirà in modo spiazzante. Paciencia, infatti, dirà al suo uomo di non avere alcuna intenzione di vederlo. Da questa sua risposta incominceranno dei grossi problemi per Servante.