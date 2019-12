Scandalo Maria De Filippi: ‘Dopo Uomini e Donne ho tentato il suicidio. Quel che mi ha fatto è da incubo’. Parte la querela.

Nicole Mazzocato e i tentati suicidi

Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato ha fatto delle dichiarazioni davvero sconvolgenti:

“Ho tentato il suicidio!”.

Affermazioni fatte alla conduttrice e ballerina Lorella Boccia durante l’intervista a Rivelo, la trasmissione TV trasmessa su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Uno dei momenti più bui della sua vita è stato dopo la sua partecipazione al dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ospite a Rivelo

Dopo aver concluso la sua esperienza a Uomini e Donne, come ha confessato a Rivelo, Nicole Mazzocato è stata sommersa di insulti e critiche feroci che ovviamente le hanno fatto malissimo. L’ex fiamma di Fabio Colloricchio era entrata in una specie di tunnel, infatti non riusciva più a rendersi conto di quello che le stava accadendo.

“Stavo sfiorando l’anoressia, non trovavo più un senso alla mia vita”,

ha rivelato la ragazza. Per fortuna è riuscita ad uscire da quella situazione grazie all’aiuto di uno psicologo. Durante la sua lunga intervista a Rivelo, il programma della ballerina di Amici, Lorella Boccia, Nicole Mazzocato è tornata a menzionare pure il suo ex Fabio Colloricchio. L’ex corteggiatrice del Trono classico, il dating show di Maria De Filippi, con le lacrime agli occhi, ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne e, soprattutto, il momento in cui sono caduti i tanto attesi petali rossi.

Nicole Mazzocato querela Fabio Colloricchio

La storia d’amore tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio è durata circa quattro anni, poi hanno deciso di prendere ognuno la sua strada. Stando alle parole della ragazza non ci sono stati tradimenti da parte sua, ma il loro rapporto non funzionava più come prima ed erano diventati apatici e molto tristi. Piangendo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricordato le parole che il suo ex ha detto sul suo conto: