Diana Del Bufalo ritrova il sorriso dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco con chi

Diana Del Bufalo ritrova il sorriso grazie alla sua famiglia

Qualche giorno fa la stessa Diana Del Bufalo, attraverso i suoi canali social ha ammesso che non sta attraversando un periodo roseo. Infatti la fine della sua relazione sentimentale col collega Paolo Ruffini è ancora recente. Per fortuna l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi per il Santo Natale è riuscita a sorridere e stare bene grazie alla presenza della sua famiglia.

Il periodo no dell’ex fidanzata di Paolo Ruffini

Qualche settimana fa, precisamente lo scorso 17 Novembre Diana Del Bufalo aveva emozionato tutti coloro che la seguono sui social network per via di un lungo post condiviso su Instagram. L’attrice ed influencer a cuore aperto aveva scritto questo:

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi fragile…”.

Diana Del Bufalo e la separazione da Paolo Ruffini

Dieci giorni prima del Santo Natale, sempre attraverso il suo account IG, Diana del Bufalo aveva confessato, in maniera abbastanza onesta e schietta, la fine della relazione sentimentale coll’attore e regista Paolo Ruffini.

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto”,

ha scritto sul social network. Mentre qualche giorno fa l’ex allieva di Amici ha Diana condiviso su Instagram il suo Natale passato in famiglia. La 29enne ha realizzato numerose Stories in cui affrontava la messa in piega dei capelli per il pranzo natalizio. In quell’occasione l’influencer si è fatta vedere sorridente e felice, soprattutto nelle foto realizzate insieme al padre e al resto della famiglia.