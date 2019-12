Benjamin Mascolo, dice addio alle foto ritoccate su Instagram “Devo amarmi”

Benjamin Mascolo annuncia di non voler ricorrere più alle foto ritoccate sui social, vuole mostrarsi per come è

Il cantante del duo musicale Benji e Fede Benjamin Mascolo ha annunciato di non voler più ritoccare le foto sui social. Seguitissimo dai fans, l’artista ha deciso di dare una svolta alla sua immagine e di mostrarsi per come è realmente.

Ma perché Mascolo ha deciso di cambiare? Ai suoi fans ha detto di volerlo fare perché vuole cominciare a volersi bene davvero. L’artista ha anche detto che da questo momento posterà su Instagram solo foto reali, non artefatte o ritoccate.

Per Benjamin pare sia la via giusta da intraprendere e vuole staccarsi dal mondo stereotipato che lanciano i social. Il suo è un messaggio importante, da non sottovalutare, e in una società in cui l’immagine è al primo posto ha un grande significato.

Benjamin Mascolo ha deciso di amarsi per quello che è

Ma perché l’artista ha preso questa decisione? C’è qualcos’altro che vuole dire ai fan? Pare proprio di no, e non ha neanche alcuna voglia di dire a qualcuno come deve comportarsi.

Quello che sta facendo l’artista è frutto di una scelta consapevole, che ha fatto solo per piacere a se stesso. Insieme all’amico Federico Rossi da anni Benjamin cavalca l’onda del successo e solo adesso ha capito cosa vuole veramente.

Il suo desiderio al momento è quello di farsi vedere dal pubblico senza filtri e senza inganni. Il bisogno di mostrare a chi lo apprezza il suo lato più intimo è una conseguenza maturata interiormente, ma non per farsi vanto. Anzi, si tratta di qualcosa che ha conseguito nel tempo.

Mascolo vuole accettarsi anche se non è perfetto

La scelta di Benjamin Mascolo non ha quindi nulla a che vedere con qualcosa come la presunzione o il volersi pavoneggiare. Nulla di tutto questo!

Il cantante ha solamente voglia di accettarsi per come è, anche se non è perfetto come tanti altri. L’immagine che vede riflessa ogni giorno nello specchio è la sua, è quella reale, ed è quella che deve apprezzare di se. Non ha un sorriso perfetto, né un naso bellissimo, tuttavia è quello il vero Benjamin.

Anche se non sarà facile, l’artista dovrà convivere con quello che è per davvero, senza trincerarsi davanti maschere i trucchi che rendono tutto falso. Accettarsi anche per lui è difficile