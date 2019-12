Ida Platano in versione natalizia: sensualità allo stato puro [Foto]

Ida Platano provocante sui social in versione natalizia: tra i follower le porge complimenti pure Gemma Galgani

Nel caso suo definirla bella suona quasi riduttivo. Suona quasi che non le rendiamo giusto onore: Ida Platano fa veramente girare la testa! La dama ha subito lasciato un’impronta forte a Uomini e Donne e il suo nome riecheggia ancora nel dating show.

La donna è finita protagonista di una lunga e tormentata relazione con il cavaliere Riccardo Guarnieri, tutt’oggi viva, tra mille problemi. Entrambi forgiati dalle traversie affrontate nelle rispettive esistenze, possiedono un carattere duro e risoluto. Portano avanti con ferma convinzione le rispettiva ragioni e negli scontri, anche davanti alla persona amata, non arretrano di un solo passo.

Mai il passo più lungo della gamba

Ma cerchiamo di fare mente locale, perché così, su due piedi, possono sfuggire importanti aggiornamenti. Ebbene, il Guarnieri ha compiuto un grande gesto nelle scorse settimane: la proposta di matrimonio, avanzata a Ida Platano proprio durante una puntata della fortunata trasmissione di Maria De Filippi.

Lei, pur visibilmente colpita, ha declinato l’invito, preferendo prima intraprendere una convivenza e in un secondo momento organizzare il rito. A frenarla il ruolo di madre, difatti ha un figlio (che lo stesso Riccardo riconosce), ed è sua ferma intenzione rendere il cambiamento meno traumatico possibile.

Ida Platano: bomba sexy

La convivenza secondo Guarnieri costituirebbe però un passo indietro, considerando il livello di intimità raggiunta e forse l’insistenza farà sciogliere Ida Platano. Oggi la coppia sta passando un momento magico e durante la registrazione del Trono Over di venerdì 27 dicembre i due erano assenti, segno del fatto che le cose vanno avanti nel modo migliore.

Ma Ida ha attirato gli sguardi anche per via della splendida fotografia condivisa in rete, dove appare in versione natalizia, alquanto provocante…

Giacca rossa, stivale lungo e avvolgente. Così si presenta Ida Platano, un outfit in grado di renderla ulteriormente sexy. Il suo sguardo seducente e, al contempo divertito, ha emozionato i numerosi follower, fra cui Gemma Galgani, che la definisce bellissima. E del resto come darle torto?