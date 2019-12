Ryan Reynolds, Deadpool 3 si farà? Il produttore rassicura i fan

Ryan Reynolds dà buone notizie ai fan della saga Deadpool: il terzo capitolo si farà

Ryan Reynolds rincuora gli appassionati su un noto kolossal cinematografico attinto dall’universo Marvel. Sui film ispirati ai celebri fumetti della casa editrice statunitense sentiamo abitualmente campane contrastanti. C’è chi ne va pazzo, e non potrebbe per nulla al mondo perdersi l’ultimo capitolo in uscita, e chi, invece li considera il male assoluto.

Probabilmente la verità sta come sempre nel mezzo: il mondo del cinema si è un po’ impigrito nel recente periodo, tuttavia bisogna pur ammettere che certe opere dedicate ai supereroi (o anti) meritano assoluto rispetto. Sia per gli ottimi attori inseriti nei cast, sia per gli altrettanto abili signori in regia. Nomi pesanti, di prima levatura, tra cui, appunto, Ryan Reynolds, protagonista assoluto e produttore del franchise Deadpool.

Gli incassi dei primi due episodi

Le vicende riguardanti l’ex membro delle Forze Speciali hanno ottenuto eccellenti riscontri al botteghino. Nonostante i 782,612,155 di dollari incassati dal primo capitolo e i 785,046,920 registrati dal secondo, i fan della saga temevano però brutte notizie.

Il successo non garantiva infatti un terzo atto, questo per via di recenti questioni societarie, nello specifico l’acquisizione della Fox da parte della Disney. Del resto, nessuna opera griffata Marvel ha portato contenuti R Rated (vietato ai minori, ndr) così orgogliosamente sbandierati da Deadpool.

Spirito differente in grado di mettere a repentaglio la stessa nuova opera. Oggi Ryan Reynolds vuole però tranquillizzare tutti. Il divo di Hollywood ha infatti confermato che l’intero team produttivo dei primi due Deadpool è al lavoro sul 3, il quale prenderà ufficialmente vita presso il Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds fuga i dubbi

Da quanto afferma l’attore, sono attualmente in corso i lavori con la squadra al gran completo. Adesso è un po’ come ritrovarsi improvvisamente scaraventati in un mega campionato. Un po’ folle, ma, sì, si stanno adoperando.

Quindi, anche se la politica interna della Disney non lo permetterebbe, Deadpool 3 vedrà la luce. Troppo allettante il ritorno economico previsto: prima che arrivasse il ciclone Joker, proprio i due precedenti capitoli della serie detenevano lo scettro dei due maggiori incassi R Rated al mondo.