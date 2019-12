Jasmine Carrisi a letto con il suo Maestro: lo scatto in intimo non lascia dubbi (FOTO)

Poche settimane fa Jasmine Carrisi ha dovuto dire addio a sua nonna Jolanda. Nonostante il profondo lutto, la figlia di Al Bano non ha rinunciato ai suoi impegni come del resto anche suo padre.

Dal suo profilo social si capisce che la ragazza non ama affatto stare ferma ad un solo posto e non smette di viaggiare. La scorsa settimana Jasmine si è recata a Barcellona per un viaggio di piacere insieme agli amici. Nelle ultime ore, invece, un’altro scatto sta scatenando i follower: la Carrisi si è concessa un selfie a letto con il suo maestro.

Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato?

Jasmine Carrisi non smette di stupire… La giovane spesso è soggetta a numerose critiche sui social ma nello stesso tempo non perde occasione per lanciare frecciatine e postare foto che creano scalpore. L’ultimo scatto è arrivato proprio poche ore fa. La figlia di Al Bano infatti si è autofotografata assieme al suo maestro. Niente di strano se i due non fossero a letto distesi e Jasmine non starebbe in reggiseno. (Continua dopo la foto)

Dalle Instagram Stories si capisce che la ragazzina è andata ad una festa di compleanno in un locale per festeggiare gli anni del giovane in questione. Per ora nessuno sa se il festeggiato è nuova fiamma della Carrisi.

La figlia di Loredana criticata sui social

Da tempo ormai la figlia di Al Bano e Loredana è criticata per il suo aspetto fisico e in molti sono convinti che la ragazza sia ricorsa alla chirurgia estetica come la madre. In tanti pensano che Jasmine si sia rifatta le labbra e abbia alzato gli zigomi ,accusandola di conseguenza di non avere una bellezza naturale come le sorelle. Sui social si legge di tutto e spesso a difenderla ci pensa proprio la Lecciso.

L’ex compagna di Carrisi, infatti, circa un mese fa attraverso un’intervista ha sbottato letteralmente contro gli haters della sua bambina chiedendo a tutti di smetterla. Jasmine è una ragazza come tutte le altre e non può essere offesa continuamente solo perché figlia di un’artista.