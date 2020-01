Barbara D’Urso rompe il silenzio: ‘È lui l’uomo che ho amato di più in tutta la mia vita…’ [FOTO]

Barbara D’Urso e le vacanze natalizie lontano dall’Italia

Dopo aver staccato la spina, Barbara D’Urso ha deciso di lasciare l’Italia per trascorrere le feste natalizie insieme ai suoi figli Emanuele e Giammauro Berardi. Lady Cologno prima è volata a Madrid per trascorrere il Santo Natale in terra iberica.

Successivamente Carmelita ha raggiunto Dubay per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ma oltre ai figli è con qualcun’altro? Ricordiamo che della vita sentimentale della napoletana si sa ben poco, anche se la diretta interessata si dice single da diversi anni.

La vita sentimentale di Lady Cologno

Barbara D’Urso è felicemente single dopo varie vicissitudini sentimentali. Da oltre dieci anni la conduttrice partenopea è del tutto concentrata sulla sua carriera e vita professionale, quindi non ha tempo per intraprendere una nuova storia d’amore.

Inoltre Lady Cologno è ancora molto scottata dal matrimonio fallito con l’attore e danzatore Michele Carfora, che è terminato dopo solo quattro anni. Ma nella sua vita solo una volta è stata perdutamente di una persona. Stiamo parlando del suo ex compagno Mauro Berardi, padre dei suoi due figli Emanuele e Giammauro. Il primo è un fotografo e videomaker mentre l’altro un bravo chirurgo di trapianti.

Barbara D’Urso e l’amore per Mauro Berardi

Per chi non lo sapesse, Mauro Berardi e Barbara D’Urso hanno avuto una relazione sentimentale che è durata per ben 15 anni. L’uomo era un noto produttore cinematografico ed ha firmato delle grandi pellicole come ‘Non ci resta che piangere’, col compianto Massimo Troisi e Roberto Benigni. Mentre Lady Cologno, dopo una carriera d’attrice da circa 15 anni è una dei volti di punta di Canale 5. Carmelita di recente è tornata a parlare del rapporto col padre dei suoi figli Emanuele e Giammauro: