‘Indossavo una parruca per…’: Marco Liorni, arriva la confessione inattesa del conduttore di Italia Sì

Nel nuovo numero del magazine DiPiù, nella rubrica ‘I personaggi famosi raccontano il Capodanno speciale della loro vita’, Marco Liorni ha svelato ai lettori come ha trascorsi il cenone di San Silvestro. Ecco la confessione del conduttore di Italia Sì, programma in omda ogni sabato su Rai Uno:

Poi l’artista di casa Rai ha detto anche che ci sono tante bancarelle che vendono parrucche nel periodo natalizio in terra iberica e grandi e piccini vanno in giro con i capelli colorati.

Intervistato dal settimanale DiPiù, Marco Liorni ha detto altre cose sul Capodanno trascorso in Spagna insieme alla sua dolce metà Giovanna. Il conduttore di Reazione a Catena ha anche riferito:

“Alla parrucca, il 31 dicembre in Spagna aggiungono la maschera, dunque io e mia moglie non ci siamo voluti sottrarre alla tradizione, perciò abbiamo preso due parrucche coloratissime e due maschere e le abbiamo indossate! Siamo andati in giro per le strade di Madrid in maschera, come da noi si fa a Carnevale”.