‘Basta sono stufa, non ne posso più…’: Elena Santarelli, Capodanno nervoso per la soubrette [FOTO]

Elena Santarelli di nuovo nel mirino degli haters

Dopo il calvario per il figlio Giacomo, Elena Santarelli e la sua famiglia ha deciso di trascorrere le feste natalizie alle Maldive. Nonostante la lontananza, la cattiveria dei leoni da tastiera è giunta fino a quei Paesi caldi.

Infatti la soubrette laziale, testimoniando la sua vacanza su Instagram con delle foto e clip, è stata assalita nuovamente da utenti che non fanno altro che criticarla. Alcuni di essi continuano a rimarcare il peso esile del volto di Italia Sì, affermando che potrebbe avere dei problemi o che mangia pochissimo.

Lei più volte ha detto che non soffre di anoressia, affermato che è solo metabolismo. Tuttavia i detrattori continuano ad insistere su questo argomento fino a far perdere le staffe alla diretta interessata.

La soubrette laziale sbotta contro coloro la criticano per il suo peso

Sotto uno scatto che la ritrae in bikini in spiaggia, un hater le ha scritto di mangiare di più visto che secondo lui è magrissima. A quel punto Elena Santarelli è scoppiata scrivendo questo tra i commenti:

“Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo”.

Ma lo sfogo della moglie di Bernardo Corradi non è terminato qui. Infatti la soubrette laziale ha scritto anche:

“Non lo puoi sapere tu come il resto della popolazione.Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia.’ Scusa, ma non lo accetto proprio”.

La nuova strategia di Elena Santarelli

Replicando ai suoi veri follower, Elena Santarelli ha detto che ciò che le dà davvero fastidio non è il contenuto di certi commenti, ma il modo in cui vengono scritti:

“Ci sono modi e modi per criticare. Una persona può scrivere: ‘Guarda, a me piaci con 3 kg in più forse’, invece che ‘Mangia che fai pena’”.

In più, sembra che da ora in poi la showgirl laziale adotterà un nuovo metodo nei confronti dei leoni da tastiera, eccolo: