Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio di Capodanno tra polemiche e accuse degli haters [FOTO]

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il bacio a mezzanotte

Per la gioia dei loro fan e di quelli di Uomini e Donne, finalmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso il Capodanno insieme. L’arrivo del nuovo anno, il 2020, potrebbe essere favorevole alla coppia nata all’interno del Trono over.

L’ex dama bresciana e l’ex cavaliere pugliese finalmente convoleranno a nozze e magari mettere al mondo un figlio? Solo una settimana fa i due hanno passato il Santo Natale da separati, lei col figlio Samuele e la sua cara amica Gemma Galgani, mentre lui in Puglia.

Ora, invece, la parrucchiera ha raggiunto il Salento per brindare il nuovo anno insieme alla sua dolce metà. Tuttavia la sua iniziativa ha scatenato una serie di polemiche sul web. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo le foto)

Ida Platano sommersa dalle critiche da parte dei leoni da tastiera: ecco il motivo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno cenato insieme in occasione della notte di San Silvetro. A testimoniare il tutto sono le foto e clip tra le Stories dei loro profili Instagram. Ma un video in particolare ha scatenato la rabbia dei cosiddetti leoni da tastiera.

Cosa contiene il filmato? L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne è pronta a fare il suo conto alla rovescia in attesa del nuovo anno, mentre l’ex cavaliere provava ad aprire la sua bottiglia di spumante per festeggiare con la persona che ama. Fin qui nulla di strano se non fosse per il primo pensiero del 2020 della parrucchiera bresciana.

Quest’ultima, infatti, ha fatto gli auguri ai suoi numerosi follower di IG, mentre il Guarnieri l’ha cercata e l’ha tirata a sé per il primo bacio dell’anno. Il menefreghismo della donna nei confronti del suo uomo ha fatto altro che far parlare i detrattori certi ancora una volta che la Platano faccia tutto solo per visibilità. C’è da dire, infatti, che lo stesso Riccardi tempo fa l’aveva puntata il dito contro per lo stesso argomento. Finalmente avranno trovato il loro equilibrio?