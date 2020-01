Uomini e Donne, Deinira Marzano contro Eleonora Rocchini: ‘Ma che persona sei?’

Deianira Marzano si è scagliata contro Eleonora Rocchini. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati

Gli amanti del gossip di certo ricorderanno che cosa è successo sui social un po’ di tempo fa tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia si è formata a Uomini e Donne circa tre anni fa e da allora sembravano essere molto affiatati nella vita e nel lavoro. Invece, qualche mese fa sono iniziati gli scontri su Instagram, tanto che poi hanno annunciato la rottura definitiva.

Non solo, ma poco tempo dopo la sorella di Oscar, Dalila, ha lanciato una vera e propria bomba. Ha detto che Eleonora, che per lei era come una sorella, ha iniziato una relazione con il suo ex fidanzato Nunzio quando ancora stava con Oscar. Ne è derivato uno scontro social senza precedenti che è finito con la promessa di querele.

Deianira Marzano contro Eleonora Rocchini

Dopo le confessioni di Dalila, Eleonora aveva detto che era tutto vero. Lei si è avvicinata all’ex fidanzato della cognata, Nunzio, e tra loro è nato qualcosa. All’inizio l’ha nascosto perché si vergognava, poi non ha potuto più trattenersi. L’ex corteggiatrice ha parlato di un grande errore e di un grande senso di colpa per quanto era successo, ferendo Dalila, che considerava la sua famiglia.

Tuttavia, nelle scorse ore è intervenuta Deianira Marzano. L’ormai nota blogger ha detto di aver ricevuto diverse segnalazioni che riportano tutte la stessa cosa: Eleonora e Nunzio stanno insieme e non si nascondono più. Il 31 dicembre, infatti, la coppia era in giro a Napoli mano nella mano e si sono baciati più volte. Deianira si è mostrata molto contrariata per questo comportamento. Ecco le sue parole:

Tu sei venuta a Napoli con la tua faccia tosta strafregandotene di Dalila, che sta ancora a letto con il busto, ma anche di salvare un po’ la tua faccia. Ok che Dalila non stava più con Nunzio, ma ci stava ancora male e Dalila è la sorella di Oscar. Ci rendiamo conto di quanto è santo Oscar ad essere stato vicino a te? E ancora: Tu non hai nemmeno un po’ di accortezza verso queste persone che ti hanno accolto nella loro famiglia, ti hanno fatto fare delle belle vacanze. Se fossi stata dispiaciuta per la situazione non saresti andata in giro in pubblico perché ci sono persone che possono soffrirne. Invece non te ne importa proprio, hai capito che persona sei?

La reazione di Oscar Branzani

Oscar Branzani è stato molto duro con Eleonora Rocchini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha manifestato tutta la sua delusione per quanto la sua ex fidanzata si sia trasformata da “un fiore bellissimo” alla persona di adesso. Eleonora lo ha anche accusato di averla aggredita fisicamente e psicologicamente e lui non ha potuto fare altro che annunciare un’azione legale nei suoi confronti. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?