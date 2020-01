Anna Munafò di Uomini e donne, matrimonio con Peppe Saporita, incinta?

L’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò, convola a nozze con Peppe Saporita e sorprende i fan, bebè in arrivo?

La bella e affascinante Anna Munafò, che tutto ricordiamo perché è stata in passato tronista a Uomini e Donne, si è sposata! A confermare la notizia sono le foto del matrimonio che arrivano da Milazzo, dove la Munafò ha pronunciato il suo sì il 31 dicembre. Da qualche anno la bella Anna era fidanzata con Peppe Saporita e hanno deciso di fare il grande passo perché convinti del loro amore.

Le nozze con il fidanzato hanno portato una ventata di allegria e il sorriso nella vita di Anna. La coppia ha condiviso questo momento con parenti ed amici e poi ha postato le foto e un video sui social per diffondere la bella notizia. In una di queste foto sembra che la coppia nasconda qualche altra sorpresa, che però non ha annunciato. Che la Munafò sia incinta?

Anna Munafò presto mamma?

Il dubbio è sorto proprio guardando le foto postate sui social e tutti si sono chiesti se per la coppia è già in arrivo un bebè. Durante il rinfresco gli sposi hanno ballato e si è notato ancora di più il pancino di Anna.

Proprio su di esso entrambi hanno posato la mano e questo ha scatenato il gossip. Possibile che abbiano organizzato le nozze così in fretta perché incinta? Potrebbe essere, e la Munafò potrebbe presto diventare mamma, ma nessuno ha ancora confermato la notizia.

Anna è stata molto sfortunata in passato e alcune vicende le hanno tolto il sorriso per qualche tempo. Prima di tutto ha perso la sorella prematuramente in un incidente stradale ed era tornata a sorridere con Emanuele Trimarchi, scelto a Uomini e Donne.

La Munafò di nuovo felice

Purtroppo con Trimarchi la storia è finita dopo qualche mese e la Munafò ha dovuto rinunciare al sogno di avere un uomo accanto. Per fortuna poi è arrivato Matteo Milioti, il personal trainer con il quale si è fidanzata dopo qualche anno.

Con lui avrebbe dovuto convolare a nozze nel maggio del 2019 ma la loro storia si è conclusa qualche settimana prima. Un’ennesima delusione quindi per Anna, che non si è arresa. E’ infatti arrivato per lei il vero amore con Peppe Saporita, con il quale si è sposata proprio qualche giorno fa. Adesso si attende solo la conferma della notizia della gravidanza!