Il Segreto anticipazioni: Don Berengario scopre di avere una figlia, ma lei lo inganna

Tra un po’ di tempo, all’interno della soap opera Il Segreto assisteremo a dei colpi di scena per quanto riguarda la vita di Don Berengario, le anticipazioni, infatti, portano alla luce un retroscena su di lui. Diversi anni fa, prima di intraprendere la via del signore, l’uomo ebbe una relazione con una donna molto avvenente di nome Marina.

A distanza di anni, l’uomo di fede apprenderà che da quella relazione nacque una figlia di cui era assolutamente all’oscuro, Esther. La fanciulla, però, non si avvicinerà al suo padre biologico per amore, bensì per interessi. Vediamo, dunque, quello che accadrà.

Il Segreto: i retroscena su Esther e Marina

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che, tra un po’, Don Berengario verrà a conoscenza di una notizia che gli cambierà la vita. Tutto avrà inizio nel momento in cui si paleserà a Puente Viejo una donna di nome Esther. Quest’ultima dirà di essere la figlia di Berengario. Da quel momento in poi, si darà luogo ad un excursus molto interessante relativo alla vita dell’uomo prima che prendesse i voti.

La nuova arrivata, però, farà credere a suo padre che Marina, la donna con cui è stata concepita, sia morta durante un naufragio in Turchia. La notizia lo lascerà senza parole, ma la verità non sarà esattamente questa. In paese, infatti, dopo un po’ arriverà anche Marina, che racconterà un’altra versione dei fatti. Emergerà, infatti, che Esther sia scappata da sola in Turchia per far credere a sua madre di essere morta.

Spoiler Il Segreto: Don Berengario ingannato dalla figlia

Ad ogni modo, la personalità di Esther sarà sempre molto ingarbugliata ed intrigante. Con il passare del tempo, però, incominceranno a venire al pettine tutti i nodi di questa storia. Esther, infatti, dirà a suo padre di essere sommersa di debiti, nel caso specifico si parlerà di 500.000 pesetas. A quel punto, allora, Marina sospetterà che sua figlia sia venuta a conoscere suo padre solo per interessi.

Don Berengario, però, che sarà ignaro di tutti questi retroscena, deciderà di accettare di pagare il debito della giovane. Quando Marina lo scoprirà, le anticipazioni de Il Segreto svelano che non potrà fare a meno di far scoppiare una furiosa lite.