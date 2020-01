È morto l’attore di Un Posto al sole aveva solo 26 anni (FOTO)

E’ morto Vito Molaro, il giovane attore è stato stroncato dalla fibrosi cistica a soli 26 anni

E’ scomparso l’attore Vito Molaro, il giovane aveva solo 26 anni ed era malato di fibrosi cistica. Noto per aver preso parte alla fiction Un Posto al sole e a film come “Troppo napoletano”, il giovane era originario di Tufino, un piccolo comune sito nelle vicinanze di Nola. La grave forma di fibrosi cistica che ha colpito il giovane attore lo ha stroncato.

Molaro da qualche giorno era ricoverato a Roma ed è deceduto proprio il primo dell’anno. Il 2020 è iniziato male per la famiglia del giovane, ma anche per gli amici e i colleghi che lo conoscevano. Molaro sapeva da tempo di essere affetto di una gravissima malattia ereditaria, ma poi le sue condizioni erano peggiorate.

L’attore era noto per la fiction Un posto al Sole

Tuttavia nei suoi post non perdeva mai la speranza e diceva che per risollevarsi c’è sempre una ragione. Anche se era molto giovane, Vito Molaro aveva già presto parte a diversi film, alcuni dei quali molto conosciuti.

Tra essi ricordiamo “TuttoApposto” e “San Valentino Stories”. Quest’ultimo è il lungometraggio girato con Gigi e Ross ma anche con Rosaria de Cicco, Denise Capezza, Mario Porfito, Gianni Ferreri e Gennaro Silvestro. Fra le pellicole di Molaro ci sono anche “Il Mio Uomo Perfetto” e Troppo Napoletano” in cui ha recitato insieme a Serena Rossi.

La sua popolarità però l’ha ottenuta soprattutto grazie alla soap opera napoletana “Un Posto al Sole”che va in onda su Raitre da moltissimi anni. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per Vito, e anche l’associazione socio-culturale La Mela su Facebook ha scritto che non doveva finire così.

Vito Molaro ha lottato come un leone

Molaro per tutta la sua breve vita ha lottato per sopravvivere a questa tragedia ed è stato un esempio per chi ha voluto portare avanti le proprie passioni e le proprie idee. Nel 2015 il giovane aveva partecipato alla trasmissione di Rai Uno Storie Vere per parlare della sua malattia che colpisce bambini e ragazzi.

Il suo intento era quello di sensibilizzare gli altri su questo argomento. Nonostante i suoi sforzi non è riuscito a sopravvivere e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto fra coloro che lo hanno conosciuto e amato.