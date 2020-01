Un Posto Al Sole anticipazioni 6-10 gennaio: Serena e Filippo ai ferri corti

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di suspense e di colpi di scena. Serena e Filippo sono ai ferri corti. Franco affronta la maestra di Bianca, mentre Raffaele tenta di far riconciliare Renato e Otello. Ci riuscirà? Ecco gli spoiler delle puntate della popolare soap napoletana in programma su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: scontro tra Serena e Filippo

Lo strano comportamento di Filippo non sfugge agli occhi attenti di Serena, la quale vuole scoprire se è successo qualcosa tra suo marito e Viviana. Carla e Mia tentano di ricucire il loro rapporto genitore-figlia. Vittorio non vede l’ora che Alex riprenda a lavorare al Caffè Vulcano, per poter stare più vicino a lei. Nel frattempo, Raffaele riesce a trovare un modo per far andare d’accordo Renato e Otello.

Serena chiede a Filippo che tipo di rapporto ha con Viviana. Silvia e Arianna propongono a Patrizio di lavorare di nuovo al Vulcano, ma il ragazzo chiede più soldi. Il tentativo di Raffaele e Ornella di far riconciliare Renato e Otello fallisce miseramente. L’ex vigile prende una decisione che mette in allarme tutti.

Franco affronta la maestra Gagliardi

Le anticipazioni delle puntate di ‘Un Posto Al Sole’ in programma fino al 10 gennaio rivelano che c’è troppa tensione tra Serena e Filippo. La Cirillo, dopo essersi scontrata con il marito, lo mette con le spalle al muro. La trattativa per l’assunzione di Patrizio al Caffè Vulcano si complica sempre di più a causa di Vittorio. Nel frattempo, Giulia manda avanti la sua amicizia virtuale con Marcello, che le dà corda.

La situazione della piccola Bianca preoccupa moltissimo il padre, il quale teme il giudizio della maestra Maria Grazia. La relazione tra Serena e Filippo sembra essere arrivata al capolinea. Infatti, la Cirillo non è intenzionata a ricucire il rapporto con il marito. Nel frattempo, Marina e Roberto devono risolvere un grosso problema che riguarda il futuro dei Cantieri.

Angela, dopo aver scoperto che Franco ha discusso animatamene con la maestra di Bianca, tenta di convincere il marito a chiedere scusa alla signora Gagliardi. Nel frattempo, Niko incontra Beatrice e le chiede notizie sul lavoro e sull’avvocato Leone.