Mollie Fitzgerald l’attrice di Capitan America arrestata “Ha ucciso la madre”

Mollie Fitzgerald è stata arrestata per l’omicidio della madre, fissata una cauzione per 500.000 dollari

L’attrice di Capitan America Mollie Fitzgerald è stata tratta in arresto per aver ucciso la madre. Comincia il 2020 nel modo peggiore la Fitzgerald è accusata di aver assassinato la propria mamma Patricia Fitzgerald di soli 68 anni.

Il delitto è accaduto presso la città di Olathe, nel Kansas e, a quanto pare dalle prime voci, l’attrice di Capitan America avrebbe accoltellato uccidendo la madre. Mollie Fitzgerald è stata tratta in arresto il trentuno dicembre 2019, anche se si pensa che il delitto sia avvenuto diversi giorni prima.

Secondo le prime indiscrezioni, la morte della madre risale all’incirca al 20 dicembre 2019. Oggi l’attrice è in galera presso il penitenziario della Contea di Johnson. E’ stata fissata una cauzione del valore di 500.000 $ per la sua scarcerazione

L’attrice lo scorso 2 gennaio è apparsa davanti al giudice per rispondere alle prime accuse, considerando che dopo il delitto di sua madre aveva tante di quelle ferite nel volto ma anche nel corpo, da doverla ricoverare. Ad oggi non è chiara la motivazione che ha indotto Mollie Fitzgerald a compiere tale gesto.

Mollie Fitzgerald di Capitan America uccide la madre

La notizia come può sembrare ovvio ha sconvolto milioni e milioni di fan dell’attrice e non solo, anche se i fatti sono da accertare, ma la vedono seriamente coinvolta nell’omicidio di Patricia Fitzgerald. Come già accennato il suicidio sarebbe avvenuto lo scorso 20 dicembre 2019: a dare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna, che hanno ascoltato delle urla fortissime proveniente dalla casa di Patricia.

L’attrice Mollie Fitzgerald di Capitan America, stando alle primissime ricostruzioni, avrebbe accoltellata la madre a morte e poi sarebbe scappata. L’attrice però è stata immediatamente fermata dagli agenti di polizia e condotta subito al pronto soccorso, visto che riportava numerose ferite più tosto profonde, sicuramente causate dalla colluttazione con la madre.

Accuse di secondo grado per l’attrice di Capitan America

Su l’attrice di Capitan America pesano su di lei gravi accuse per l’omicidio di secondo grado. E’ in attesa di essere processata nella prigione della Contea di Johnson. Nota in tutto il mondo per essere stata una delle attrici protagonista nel ruolo di Stak Girl. La donna che in Capitan America ha baciato Howard Stark, ora Mollie Fitzgerald dovrà rispondere di questa grave accusa di omicidio.