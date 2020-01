Fedez e Chiara Ferragni scandalo, parla Daniela Martani: “Vergognoso”

Fedez e Chiara Ferragni subissati di critiche dopo il ‘video-scandalo’ sui social: Daniela Martani li abbatte

Per festeggiare il Capodanno al meglio, Fedez e Chiara Ferragni, il piccolo Leone, i genitori del rapper e le sorelle, con i rispettivi compagni, dell’influencer cremonese sono partiti in direzione Dubai.

Tuttavia, un momento spensierato si è tramutato, come spesso accade quando vengono coinvolti i Ferragnez, in uno scandalo, quando l’imprenditrice digitale ha condiviso attraverso le sue Instagram Stories uno scatto del figlio mentre armeggiava con un’Ipad, casualmente aperto su uno strano file.

Il documento conteneva le password di vari account social fake, e in particolare è saltato all’occhio quello di @63camilla; un profilo spesso scagliatosi su Twitter contro chi criticava Fedez e Chiara Ferragni. Passate poche ore dal fattaccio, è intervenuta la Ferragni, chiarendo che la pagina in questione, prontamente cancellata, era amministrata dalla mamma-manager del compagno.

Insulti ai detrattori

Ad esprimersi sull’accaduto è ora l’ex gieffina Daniela Martani, in passato denunciata dal cantante. L’acerrima nemica ha pubblicato un lungo sfogo, svelando di essere stata bersagliata più volte proprio dal suddetto profilo, condividendo pure i numerosi botta e risposta virtuali.

Una delle persone alle quali hanno replicato sulla piattaforma è lei stessa, dunque mostra cos’aveva scritto e cos’ha risposto questo falso account. In base alla versione della Martani, Chiara Ferragni e Fedez non hanno manco il coraggio di scriverle direttamente. Mentre lei ci mette la faccia, si becca pure le denunce, fortunatamente archiviate.

L’aspetto incredibile è che la mamma di Fedez utilizza tale profilo, perché ne rivendica la proprietà ma in realtà è fasullo, così da insultare chiunque osi contestare, parlare male o declinare le scelte dei due, chiunque sia in una maniera o nell’altra ostile. Un aspetto vergognoso, aggiunge l’ex concorrente del Grande Fratello.

Fedez e Chiara Ferragni: i figli sono ‘piezz’ e core’?

Loro si indignarono per la richiesta di archiviazione della denuncia inoltrata contro Daniela dopo il vergognoso party al supermercato. La Ferragni – conclude Daniela – sostiene che l’intervento di mamma sia ammissibile in quanto ‘piezz’ e core’, sua madre non ha mai però commesso cafonate simili.