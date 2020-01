Panico a Uomini e Donne, nuovo amore per Gemma Galgani: lui la prende e la bacia davanti a tutti, lei sviene

Nuova registrazione del parterre senior di U&D

Nel fine settimana presso lo studio 6 dell’Elios di Roma sono state realizzate ben due registrazioni del Trono over di Uomini e Donne. Come sempre, la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani che si è liberata dalla presenza di Juan Luis Ciano.

Infatti la settimana scorsa il cavaliere napoletano è stato invitato da Maria De Filippi di lasciare il parterre senior. Nella nuova puntata gran parte è stata dedicata ad una sfilata di moda che ha visto protagonisti sia le dame che i cavalieri. Massimiliano ha impersonato Richard Gere nella pellicola Ufficiale e Gentiluomo.

A quel punto l’uomo ha afferrato tra le sue braccia Aurora facendole fare il giro dello studio. Subito dopo l’ha portata fuori dandole un bacio appassionato. Un’azione che ha commosso moltissimo la piemontese.

Gemma Galgani ha un mancamento in studio

Talmente si è emozionata che Gemma Galgani per poco non sveniva davanti a tutti. A qual punto l’opinionista Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per far entrare in studio il dottore. Quest’ultimo ha giù avuto modo di conoscere la torinese quando Juan Luis Ciano è scappato dallo studio di Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, la dama è stata distesa sulla passerella per farle riprendere i sensi. Visto che l’intervento del medico non ha avuto gli effetti sperati, il cavaliere Massimiliano l’ha presa in bacio sfilando con lei. Un gesto che ha risollevato l’umore della donna.

Trono over: Gemma Galgani riceve una delusione da Marcello

Le anticipazioni del nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne, svelano anche Gemma Galgani ha avuto un’accesa lite con la storica rivale Anna Tedesco. Il motivo? Le due signore stanno corteggiando la stessa persona, ovvero Marcello che tra l’altro si sta sentendo anche con Antonella.

Il cavaliere non vuole dare l’esclusiva alla torinese e quest’ultima c’è rimasta malissimo. Infatti è scoppiata di nuovo a piangere e Tina Cipollari per la seconda volta ha chiamato il medico per soccorrerla.