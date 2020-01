Uomini e Donne, ecco la verità di Armando Incarnato

La verità di Armando

Nelle ultime ore Armando Incarnato è al centro del gossip per un aver lasciato Uomini e Donne definitivamente. Secondo le anticipazioni sembra che Gianni Sperti abbia dimostrato con delle prove concrete la sua disonestà. Infatti si dice che abbia portato delle conversazioni che l’uomo avrebbe avuto con donne esterne alla trasmissione.

Per questo motivo Maria De Filippi l’avrebbe invitato ad andarsene e non tornare più. Deianira Marzano non ha esitato a intervenire riferendo di avere sempre avuto ragione sul suo conto. Davanti a simili accuse, il diretto interessato non ha potuto fare altro che difendersi e ricorrere alle vie legali.

‘Potete calare le ombre di questo mondo su di me. Io resterò sempre al sole’

La verità di Armando non è tardata ad arrivare, dal momento che tutti ne stanno parlando da qualche giorno. Non è mai stato visto di buon occhio perché non ha mai costruito un qualcosa con nessuna dama. Ha cercato invano di conquistare Ida Platano, ma alla fine ha accettato di tornare con Riccardo Guarnieri.

Con Veronica Ursida ha gettato la spugna per una serie di incomprensioni, dopodiché ha chiesto il numero a Barbara De Santi. Quest’ultima ha dichiarato di vederlo solo come un amico. Spesso si è intromesso nella storia di Gemma Galgani per smascherare le reali intenzioni di Juan Luis. Gianni e Tina Cipollari ultimamente hanno iniziato a criticarlo, però lui si è sempre battuto per far valere la sua persona.

Ora pare che abbia deciso, di sua spontanea volontà, a terminare quest’esperienza televisiva. Non ha ancora spiegato ciò che lo ha indotto a prendere tale decisione, dunque bisognerà attendere le nuove puntate del Trono Over per scoprirlo. Nel frattempo ha pubblicato una serie di post sul suo profilo Instagram per esprimere la sua rabbia. Inoltre ha aggiunto che contatterà i suoi avvocati per denunciare nuovamente Deianira.

L’autodifesa sul web

Armando sarebbe stato accompagnato dietro le quinte dalla conduttrice dopo la segnalazione di Gianni. Da tanto tempo si diceva che il bel napoletano avesse altre frequentazioni fuori dal programma, però la reale conferma non è mai arrivata.

Sui social sta smentendo tutto ciò che si sta dicendo in questi giorni. Riuscirà a venire a galla la verità?