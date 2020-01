Guendalina Tavassi, scatto troppo hot: Instagram la banna

Guendalina Tavassi troppo provocante sui social: Instagram la banna

Dopo il caso scoppiato con la figlia, Guendalina Tavassi si concede sui profili social in scatti sempre più provocanti, che spesso le costano critiche dai follower. Avviata la carriera nello spettacolo come concorrente al Grande Fratello (correva il 2007), tra ospitate e la partecipazione a Tale e Quale Show l’ex gieffina è diventata un personaggio celebre, pure favorita dal fisico prorompente. Una recente foto hot le ha creato, però, qualche piccolo problema.

La prima settimana del 2020 Guendalina Tavassi la sta passando in compagnia di amici e familiari nella celestiale Dubai, da dove, complice il clima caldo, condivide scatti bollenti. su una spiaggia della metropoli degli Emirati Arabi si è infatti lasciata immortalare in costume succinto.

Forme in risalto

Il seno e il lato B sono in bella mostra. Sexy e ammiccante, Guendalina Tavassi è spesso subissata da critiche e commenti negativi data la spiccata propensione nell’apparire mezza nuda in rete. Ma in questa occasione non credeva proprio di essere segnalata da alcuni utenti. Una mossa che dà il via libera alla rimozione del post in questione degli amministratori.

A quanto pare, la donna di origini romane si è spinta un po’ troppo oltre e il popolo del web ha bocciato le fotografie, provocando il ban da Instagram. Lo rende una certezza il messaggio scritto da Guendalina Tavassi, in tono chiaramente ironico, nella pubblicazione del post.

È la terza volta che carica l’immagine e non ha ancora capito se la connessione balli o se la stiano segnalando. Comunque la ripropone ugualmente, pronta a ricevere gli ennesimi insulti.

Guendalina Tavassi sguazza nelle polemiche

Insomma, l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia ha giocato d’anticipo, consapevole delle invettive in arrivo. Un utente le chiede se si sia gonfiata il sedere, un altro segnala l’aiuto dell’acido ialuronico: nemmeno chi fa venti ore di glutei al giorno ottiene simili risultati, un altro l’avverte sugli evidenti segni delle protesi, un altro spera non scoppi.

Giudizi a cui la Tavassi presterà poca importanza, del resto solamente pochi giorni fa aveva generato altrettante polemiche su Instagram augurando Buon Natale in mutande.