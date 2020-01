Un posto al sole anticipazioni 7 gennaio, Filippo con le spalle al muro

Molto avvincente l’anticipazione di Un posto al sole di martedì 7 gennaio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno coinvolti in nuove intricate questioni. Una famiglia sarà sul punto di rottura a causa di un tradimento. Un’amicizia si inclinerà irreparabilmente, mentre un ragazzo dovrà trattare per ottenere un posto di lavoro. In seguito tutti i dettagli sulla trama che andrà in onda su Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 7 gennaio 2020

Serena costringerà suo marito a parlare chiaramente. La donna, infatti, intuirà subito che qualcosa non quadrerà nella vicenda riguardante Viviana. Arianna e Silvia, ancora in cerca di aiuto nel loro locale, si rivolgeranno a Patrizio. Il figlio di Raffaele avanzerà delle richieste riguardanti la sua busta paga.

Ma ad un certo punto qualcosa si complicherà poiché qualcuno metterà il bastone tra le ruote al Giordano. Ad infastidire l’assunzione del fratello di Diego al Caffè Vulcano sarà Vittorio. Quest’ultimo, difatti, da tempo spera che la sua ragazza Alex possa tornare al più presto a lavorare in questo locale poiché in questo modo potrà vederla più spesso.

Raffaele e Ornella, frattanto, dovranno fare i conti con i loro vani tentativi di far rappacificare Renato e Otello. I due, tempo fa, hanno intrapreso una sorta di convivenza forzata, ma presto qualcosa cambierà in seguito alla decisione del pensionato. Nel dettaglio, Otello farà una scelta a dir poco scioccante e che rischierà di far precipitare le cose.

Spoiler UPAS, Serena lascia Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo ad una rottura irreparabile. Messo spalle al muro, Filippo rivelerà alla moglie di averla tradita durante il viaggio di lavoro alle Tenerife. Davanti a questa amara scoperta, Serena prenderà una decisione sconvolgente. La donna chiuderà la relazione e sembrerà alquanto propensa a non perdonare il marito.

Intanto, mentre Giulia porterà avanti la sua conoscenza virtuale con Marcello, sua nipote Bianca continuerà ad avere timore della nuova maestra. Franco si scontrerà con la Gagliardi e il loro incontro finirà per impensierire Angela la quale esorterà suo marito a chiedere scusa alla maestra. Come andrà a finire questa intricata vicenda? Intanto, Niko chiederà a Beatrice notizie su Aldo.