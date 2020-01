Silvia Toffanin, approda in prima serata dopo Verissimo? Parla Costanzo

Silvia Toffanin, dopo il successo di Verissimo condurrà un altro programma, magari in prima serata? Maurizio Costanzo risponde ad una lettrice del settimanale Nuovo

Sul settimanale Nuovo il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo cura una rubrica fissa, dove discute con i numerosi lettori della rivista di tivù e dei personaggi che la caratterizzano. Nell’ultimo numero in edicola, una signora gli ha chiesto un’opinione su Silvia Toffanin.

Non capisce perché l’ex letterina non intenda mettersi in gioco con altri format, magari live e in prima serata. Pertanto, ha approfittato dello spazio concessole per chiedere al marito di Maria De Filippi se presto potrebbe concretizzarsi la possibilità di vederle presentare un qualche nuovo show.

Come un terzo figlio

Costanzo ha voluto innanzitutto fare i più sinceri complimenti a Silvia Toffanin. Nonostante abbia le capacità di misurarsi in altre realtà, crede che rimarrà focalizzata su Verissimo, ormai amato come un terzo figlio. Insomma, le speranze di vederla impegnata in progetti inediti appaiono abbastanza scarse. Una volta detta la sua in tal proposito, ha poi concesso un’interessante riflessione.

Difatti, parlando proprio di Verissimo ha notato che negli anni è progressivamente cambiato, via via modificato in relazione alla personalità e modo di presentare di Silvia Toffanin. Si è ritagliata così uno spazio personale sul piccolo schermo, e gli ospiti si sentono a loro agio.

Silvia Toffanin: il segreto delle sue interviste? Un’empatia unica

L’empatia unica nei confronti dei personaggi intervistati li ha spinti, secondo Costanzo, a rilasciare vari scoop. Anziché sentirsi sindacati, nel salotto di Canale 5 parlano in totale tranquillità, senza tanti filtri.

In conclusione del lungo intervento sulla rivista di Riccardo Signoretti, Maurizio Costanzo ha auspicato che Silvia Toffanin, forte ormai del consolidato successo a Verissimo, possa mettersi alla prova in futuro azzardare il salto nel buio.

Successivamente Maurizio Costanzo le ha dunque fatto ancora i più sinceri auguri per tutto. Prima o poi Silvietta accetterà di guidare uno show in prime time? Verissimo torna sulla rete ammiraglia Mediaset sabato prossimo.