Oroscopo Branko di oggi 6 gennaio: le previsioni dell’Epifania per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 6 gennaio è pronto a rivelare che cosa troverete nelle vostre calze della Befana. I nativi dell’Ariete troveranno pezzetti di carbone, invece, le persone del Toro troveranno monete d’oro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 6 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Nella calza della Befana troverete un pezzetto di carbone perché siete stati esagerati nei giorni scorsi. L’amore vi rimprovera per le tante assenze, ma riscattatevi ora con Marte in aspetto di conquistatore.

Toro – Nella vostra calza della Befana troverete tante monete d’oro. Luna nel segno e Giove nel trigono vi regalano nuove emozioni d’amore. In questa giornata avete la possibilità di vincere al gioco. Attenzione ai malanni stagionali.

Gemelli – Per far tornare la magia nel campo amoroso dovete esprimere la vostra vena poetica. È in corso qualche cambiamento radicale della vostra vita, ma qualche scatto di nervi non mancherà. Per fortuna, sapete trovare le parole giuste.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata non adatta per reagire a causa di grandi pianeti opposti dal Capricorno. È meglio aspettare che Mercurio transiti in Acquario e che Venere entri in Pesci. La Befana vi regala solo amore.

Leone – La Befana è molto nervosa, un po’ preoccupata per Venere opposta. Le donne risentono di questo stato d’animo, invece, gli uomini del segno, sono più ossessivi.

Vergine – Siete tra i segni favoriti da Giove. Accanto c’è Mercurio che offre grandi opportunità di lavoro. Saturno con la Luna può fare qualche miracolo d’amore.

Previsioni di lunedì 6 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nella calza della Befana troverete tanto carbone perché in amore non siete stati presenti negli ultimi 12 mesi. La colpa non è vostra, ma dei troppi impegni di lavoro. Per fortuna, ci pensa Venere a chiarire tutto.

Scorpione – L’opposizione Luna-Urano porta troppo nervosismo in casa, matrimonio. Dite quello che c’è da dire, ma ascoltate con attenzione anche ciò che ha da dire il vostro partner. I single volano di fiore in fiore.

Sagittario – Luna in Toro tocca la vostra salute e il vostro lavoro. Marte e Venere rendono l’Epifania piena d’amore e intensificano la vita coniugale. Attenzione al mal di gola e ai colpi di tosse.

L’oroscopo di Branko del 6 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Epifania nuova, molto diversa da quella che avete vissuto in passato. È arrivato il momento di pensare al matrimonio, fare figli, rinnovare una promessa e cercare nuovi amori. Fortunati al gioco.

Acquario – Befana domestica, qualche familiare vi impedisce di muovervi in libertà. Non manca qualche piccolo fastidio nella salute ma Venere rende meraviglioso l’amore. Non abbiate paura di fare una dimostrazione di affetto.

Pesci – Nelle relazioni sbocciate da poco avete già preso una decisione, l’Epifania è la giornata giusta per comunicarla. Plutone alimenta il desiderio di un legame solido, mentre la Luna in Toro riscalda la passione.