Gianmarco Onestini si sfoga sui social: ‘Non sto bene, su di me bullismo e violenza psicologica’

Non è un periodo facile per Gianmarco Onestini. L’ex gieffino ha pubblicato un post parlando di bullismo e violenza psicologica nei suoi confronti. Ecco tutti i dettagli.

Gianmarco Onestini nella bufera

Gianmarco Onestini ha partecipato al Grande Fratello 16 ma il pubblico di Canale 5 lo conosceva già molto bene in quanto fratello del più noto Luca. Durante il reality condotto da Barbara D’Urso, Gianmarco si è distinto per la sua amicizia particolare con Ivana Icardi. L’argentina ha deciso addirittura di lasciare il suo fidanzato per capire che cosa ci fosse tra di loro ma a quel punto Gianmarco ha fatto un passo indietro dicendo di non essere interessato.

Qualche mese dopo il GF 16 (in cui è stato uno dei finalisti) Gianmarco è stato scelto come uno dei concorrenti del Gran Hermano Vip 7 in Spagna. Anche in quell’occasione si è avvicinato ad una ragazza fidanzata e con un bambino di pochi mesi. Adara Molinero ha deciso di interrompere la relazione con il compagno per vivere la nuova storia con Gianmarco.

Sembrava che tutto stesse andando bene, quando Gianmarco ha rifiutato un bacio in pubblico di Adara e poi non le ha più risposto al telefono. Lui ha parlato di mancanze di rispetto, mentre lei ha iniziato ad accusarlo di aver giocato. Adesso su Gianmarco dalla Spagna e dall’Italia stanno piovendo tantissime critiche.

La reazione di Gianmarco

Gianmarco continua ad essere tra gli argomenti più discussi dei talk spagnoli. Adara e il suo compagno continuano a rilasciare interviste e dichiarazioni e la modella ha affermato che se non ci fosse stato Gianmarco avrebbe continuato la sua relazione con Hugo. Opinionisti e giornalisti si sono dunque scagliati contro Gianmarco.

L’ex gieffino ha pubblicato un post in cui ha fatto riferimento alla situazione in Spagna e a come si sta parlando di lui anche se lui non è presente. Ha detto che secondo lui sta ricevendo del bullismo dalla televisione spagnola e che si stanno inventando delle notizie sul suo conto.

Gianmarco si è sentito come quando era preso di mira dai bulli, non sta bene perché per lui queste mancanze di rispetto e questa violenza psicologica l’hanno ferito più di lesioni fisiche. Che cosa ne pensate di questa storia?