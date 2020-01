Uomini e Donne, Andrea Zelletta si confessa:”Prima di Natalia ero un single incallito”

Andrea Zelletta è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Proprio all’interno del programma condotto da Maria De Filippi ha conosciuto Natalia Paragoni, diventata poi la sua ragazza.

In un’intervista rilasciata al settimanale a TvMia ha svelato che la trasmissione ha significato moltissimo. Non solo le ha fatto incontrare quella che poi sarebbe diventata la sua fidanzata ma gli ha fatto credere nuovamente nell’amore.

Una riflessione molto profonda per un ragazzo che ha dichiarato di essere stato per lungo tempo un single incallito. Il giovane modello, infatti, ha aspettato molti anni prima di trovare l’anima gemella. I due stanno insieme ormai da un po’ di tempo e sempre che la loro storia, fortunatamente, continui a gonfie vele.

La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono stati due dei grandi protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Lei è entrata in studio per corteggiare Ivan Gonzalez, con il quale è arrivato fino alla villa, quando è intervenuto il bel modello di origine pugliese e l’ha convinta a lasciarsi andare alla conoscenza anche di quest’ultimo e il tempo le ha dato ragione.

A contendersi il modello venticinquenne, oltre alla Paragoni anche Klaudia Poznanska e Muriel Bassi. I tanti baci che Andrea Zelletta ha dato alle sue corteggiatrici ha suscitato molte polemiche dentro e fuori allo studio di Uomini e Donne. All’atto finale, quello della villa, sono arrivati, oltre al tronista, Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska.

La scelta, a differenza delle altre edizioni, è stata trasmessa in diretta. Andrea ha chiamato prima la bella Klaudia alla quale ha comunicato tra le lacrime che il suo cuore batte per un’altra. A seguire è entrata in studio Natalia e i due si sono lasciati andare ad un lungo bacio ed è iniziata così una bella e travolgente storia d’amore che fortunatamente dura tutt’oggi. I due spesso compaiono sui social dove si mostrano sereni, sorridenti e felici.

La confessione di Andrea Zelletta

Come detto in precedenza Andrea Zelletta ha parlato in maniera molto dolce della fidanzata Natalia Paragoni. La giovane è riuscita a fargli credere nuovamente nell’amore e i due oggi sono molto felici. Nell’intervista rilasciata a TvMia l’ex tronista ha raccontato che prima di lei era un single incallito. Ha aspettato per anni che arrivasse la persona giusta con la quale lasciarsi andare.

Nel proseguo dell’intervista ha parlato, poi, di una sua grande passione quella per il calcio. Il modello ha giocato per diverso tempo anche a buon livello e avrebbe avuto le qualità anche per diventare professionista. Un doppio infortunio gli hanno di fatto stroncato la carriera e per questo Andrea Zelletta ha sofferto molto ma questo ormai fa parte del passato, nel suo presente e nel suo futuro ci sono il suo lavoro da modello e la sua Natalia.