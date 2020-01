Una Vita spoiler: Samuel muore, Genoveva diventa la nuova dark lady

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, che andranno in onda in Italia, assisteremo ad un drastico cambiamento nella trama. Come già anticipato in precedenza, la soap opera subirà un salto temporale di ben 10 anni che porterà alla luce nuovi personaggi.

Allo stesso tempo, però, ci sarà anche la perdita di protagonisti molto importanti. Tra questi, gli spoiler di Una Vita svelano che a lasciare per sempre Acacias 38 sarà Samuel.

L’Alday, dopo essere stato rifiutato sull’altare da Lucia Alvarado, si lascerò consolare da un’altra donna, Genoveva. Si tratta di una new entry all’interno della soap che, sin dal primo momento, mostrerà di avere parecchi segreti.

Spoiler Una Vita: Samuel e Genoveva si sposano

Gli spoiler dei prossimi episodi di Una Vita svelano che Samuel perderà la vita per salvare quella di sua moglie. Il perfido Alday deciderà di convolare a nozze con Genoveva, una donna che conoscerà dopo il rifiuto di Lucia. Quest’ultima, in realtà, nasconde un passato ricco di retroscena e situazioni pericolose. In un primo tempo, la nuova arrivata riuscirà a nascondere quanto celato alle sue spalle ma, con il passare del tempo, i suoi segreti la verranno a cercare.

Prima di sposare Samuel, infatti, la donna lavorava per persone poco raccomandabili, tra cui il potente Cristobal. Alcuni scagnozzi del suo ex padrone decideranno di venire a cercarla per estorcerle del denaro. La donna e suo marito faranno di tutto per cercare di saldare il debito ed essere lasciati in pace. A tale scopo, chiederanno un prestito ai loro vicini.

L’Alday muore per salvare sua moglie

Nessuno, però, si dirà disposto ad aiutare la coppia, per tale ragione, uno degli scagnozzi di Cristobal si recherà in paese per ucciderla. Stando agli spoiler di Una Vita, però, vedremo che Samuel deciderà di farle da scudo con il suo corpo perdendo la vita. Genoveva sarà devastata dalla perdita di suo marito, per questo motivo diventerà una donna perfida il cui obiettivo sarà solo quello di vendicarsi di tutti gli abitanti.

La vedova, dunque, diventerà a tutti gli effetti la nuova dark lady di Acacias. Quest’ultima, però, troverà in Ursula una fedele alleata. Entrambe le donne, infatti, incominceranno ad organizzare delle truffe volte a sottrarre denaro a tutti i compaesani.