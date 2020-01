Violeta Mangrinan contro Nicole Mazzocato: la frecciatina social

Violeta Mangrinan ha scritto qualche messaggio sui social con chiare frecciatine a Nicole Mazzocato, ex fidanzata del suo compagno Fabio Colloricchio.

Uomini e Donne: è guerra tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Gli appassionati di Uomini e Donne conoscono bene la coppia formata da Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Lui, da corteggiatore di Teresa Cilia, è diventato tronista e ha deciso di iniziare una storia con Nicole. Dopo un percorso molto conflittuale in cui lui non si fidava di lei, anche la loro relazione ha avuto dei momenti di forte crisi.

Dopo la convivenza a Roma hanno deciso di separarsi per poi riprendersi e lasciarsi di nuovo. La terapia di coppia, voluta fortemente dall’ex corteggiatrice, non ha salvato il rapporto. Fabio e Nicole non erano più innamorati, semplicemente.

Quando Fabio ha partecipato a Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola), però, ha parlato molto male della sua ex fidanzata dicendo cose pesanti su Nicole. Ha detto che non era bella senza trucco, che era molto fredda nei momenti intimi, che ha perdonato anche un tradimento e la loro storia è stata un’inferno. Nicole ha deciso di procedere per vie legali perché si è sentita umiliata.

L’intervista doppia a Rivelo

La storia tra Fabio e Nicole ha appassionato e continua ad appassionare molte persone. Per questo Lorella Boccia ha deciso di ospitare nel suo programma di Real Time Rivelo, sia Fabio che Nicole. In questa intervista doppia sono emerse altre verità. Innanzitutto Fabio ha scoperto del tradimento di Nicole da Francesco Monte e il fratello Stefano. Poi l’ex tronista ha detto che entrambi hanno tradito l’altro e che se lo sono confessato a vicenda.

Nicole, invece, ha continuato a negare di aver tradito Fabio e dire che lui ha detto molte bugie. Per questo, anche se lui le chiedesse scusa, lei non ritirerebbe mai la querela. In tutto questo è intervenuta anche Violeta Mangrinan, la nuova fidanzata di Fabio.

Violeta: la frecciatina a Nicole

Nei giorni successivi all’intervista, che si è svolta il 26 dicembre, Violeta ha scritto una serie di messaggi sui social ed è andata contro Nicole. Inoltre, ha voluto condividere con i suoi fan una riflessione che indubbiamente era rivolta alla Mazzocato.

Violeta ha detto che la donna ha dovuto fare molte lotte per avere la parità con l’uomo ma a volte anche la donna si comporta male, è cattiva e fa soffrire l’uomo. Secondo lei non bisogna dare per scontato che una donna dica la verità e l’uomo no perché ci sono donne bugiarde. Nicole ha deciso di non rispondere alle provocazioni di Violeta.