Bufera a Mediaset: Pamela Prati ruba il logo di Barbara D’Urso per una serata in discoteca

Pamela Prati: la locandina col logo di Barbara D’Urso per una serata in discoteca

Bufera a Mediaset dopo che sui social è apparsa una locandina che ha come protagonista Pamela Prati. Ricordiamo che la nota soubrette lo scorso anno era finita al centro delle polemiche e dell’attenzione mediatica per via della vicenda Mark Caltagirone. In questo caso, però, la sarda ne ha combinata un’altra delle sue per un manifesto che annuncia una sua serata in una discoteca.

L’evento si terrà il prossimo 16 gennaio 2020 a Civitanova Marche. Nella locandina in questione è riportato il logo di Live Non è la D’Urso, con tanto di nome di Barbara D’Urso. Un’iniziativa che è stata presa senza l’autorizzazione da parte dei vertici del Biscione.

I vertici Mediaset infuriati con la soubrette e la discoteca

A rendere nota la notizia ci ha pensato il sito di Libero Quotidiano e successivamente anche Il Tempo. Sul portale si legge che nessuno dei piani alti di Mediaset avrebbe dato il via libera per l’uso del logo di Barbara D’Urso per pubblicizzare la serata bella discoteca di Civitanova Marche.

Ora c’è da vedere se la locandina sia stata realizzata senza dire nulla a Pamela Prati o se quest’ultima fosse a conoscenza di tale iniziativa. Tutta la vicenda crea più curiosità perché la soubrette sarda e Lady Cologno non si erano lasciate nel migliore dei modi.

Infatti la scorsa primavera in occasione della sua ospitata a Live Non è la D’Urso non ha risposto alle domande di Carmelita lasciando anticipatamente lo studio. Poi settimana fa l’ex prima donna del Bagaglino si era recata a Non è l’Arena criticando l’operato di Barbarella con Massimo Giletti. (Continua dopo la foto)

Pamela Prati e le critiche a Barbara D’Urso

Dopo che la vicenda Mark Caltagirone non ha suscitato più l’interesse di prima, Pamela Prati non ha perso l’occasione per criticare le trasmissioni di Barbara D’Urso. Per la showgirl sarda i format di quest’ultima hanno sfruttato la sua storia solo per aumentare gli ascolti tv. Quindi la locandina che mostra il logo è il nome di Carmelita suono alquanto strani.