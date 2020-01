Grande Fratello Vip: si parla già del primo flirt della Casa

Non è ancora iniziato e già si parla del primo ipotetico flirt del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.

Grande Fratello Vip: si parla già del primo flirt

Il cast ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato annunciato da poche ore e già nel web si sta iniziando a parlare di un ipotetico primo flirt. Di chi stiamo parlando? Degli ultimi due nomi di vip che varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà, ovvero l’ex tronista Ivan Gonzalez e l’ex corteggiatrice Elisa De Panicis. (Continua dopo la foto)

Dopo le varie indiscrezioni su chi potevano essere gli ex volti provenienti da Uomini e Donne, ecco che è arrivata la conferma. Ivan ha partecipato a Uomini e Donne e all’Isola dei Famosi in Spagna. Poi è approdato in Italia dove ha fatto il tentatore per Temptation Island Vip ed è stato scelto come nuovo tronista.

La sua storia con la sua scelta (Sonia Pattarino) si è conclusa un po’ di tempo fa. Elisa, invece, corteggiava diversi anni fa Alessio Lo Passo e tra i suoi flirt vanta nientemeno che Cristiano Ronaldo. Anche lei ha partecipato all’Isola dei Famosi spagnola, ma in un’edizione diversa da quella di Ivan.

Ivan ed Elisa, tuttavia, si conoscono già. Infatti, sui social sono molto frequenti i like e i commenti di apprezzamento sotto i post e le foto. Inoltre, pochissime ore fa hanno espresso entrambi la contentezza di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e ritrovarsi nello stesso programma televisivo dopo anni. Saranno loro a dare vita alla prima relazione della quarta edizione? Voi che cosa ne pensate?

Il cast completo

Tra poche ore avremo modo di vedere la convivenza forzata tra il cantautore Pago, l’attrice e produttrice Rita Rusic, la showgirl e attrice Antonella Elia, gli attori Fabio Testi, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Licia Nunez. Poi ancora il papirologo Aristide Malnati, la scrittrice Barbara Alberti, i conduttori Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Michele Cucuzza. I modelli Andrea Denver, Ivan Gonzalez, le modelle e influencer Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis e l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Nella prima puntata ci sarà un ballottaggio tra quattro highlander della versione classica del reality: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Di questi soltanto due entreranno effettivamente nella Casa.

In tutte le puntate Alfonso Signorini sarà affiancato dalla coppia totalmente inedita formata da Pupo e Wanda Nara, gli opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.