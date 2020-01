Uomini e Donne, lo scontro tra Mara e Teresa continua: lo sfogo della modella siciliana

Mara Fasone, dopo un primo scontro sui social con Teresa Langella, ha pubblicato un lungo sfogo contro l’ex tronista. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne: Mara Fasone contro Teresa Langella

Mara Fasone e Teresa Langella sono state colleghe di trono a Uomini e Donne per circa un mese, il tempo di permanenza della modella siciliana prima che decidesse di abbandonare il programma.

Tuttavia, in quelle poche settimane tra le due non c’è stata molta simpatia. Tra loro ci sono state molte liti e ad aggravare il tutto c’è stata la vicenda di Andrea Dal Corso. Chiamato in trasmissione da Mara, poi Andrea ha deciso di rimanere per corteggiare Teresa e adesso hanno una bellissima storia d’amore.

Quando per loro Uomini e Donne si è concluso hanno continuato a battibeccarsi sui social, fino a qualche ora fa quando c’è stato un altro scontro diretto. Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in vacanza alle Maldive e l’ostentazione del lusso ha fatto infuriare molti utenti del web.

Anche Mara è intervenuta dicendo che Teresa si mostrava in tutta la sua incoerenza dal momento che ha sempre sostenuto di essere una ragazza semplice che preferiva il panino con il prosciutto. Teresa ha replicato a quella frecciatina dicendo che lei si paga tutto da sola mentre Mara sta supplicando le agenzie per poter lavorare.

Lo scontro continua: lo sfogo di Mara

Ma non è finita qui. Poche ore dopo quello scontro a distanza, Mara Fasone ha deciso di “regalare altro trash” e chiarire alcune cose. Innanzitutto l’ex tronista ha precisato di non avere nulla contro le coppie che fanno vedere che cosa fanno sui social, semplicemente ha sottolineato l’incoerenza di Teresa.

Infatti, durante il programma di Maria De Filippi lei pregava la conduttrice di avere persone “normali”, diceva di essere molto semplice e umile e accusava in continuazione Mara di pretendere il lusso e cercare l’uomo ricco. Quindi, come mai adesso fa vedere il viaggio super lusso alle Maldive?

Non solo, ma Mara ha smentito categoricamente il discorso della ricerca delle agenzie e di supplicarle per avere un lavoro. Mara ha detto che Teresa dovrebbe fare i nomi se ha avuto queste informazioni perché altrimenti è passabile di querela. La modella siciliana ha detto di aver avuto proposte da agenzie come tutti, ma che preferisce non lavorare su Instagram al momento.

Inoltre, ha risposto a tutte le persone che dicono che Mara è invidiosa di Teresa. L’ex tronista ha ricordato il percorso televisivo di Teresa, ovvero il suo flirt a Temptation Island con Andrea. Secondo lei non c’è nulla da invidiare ad una ragazza che si comporta come si è comportata lei. Voi che cosa ne pensate?