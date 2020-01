Pamela Prati, un cambio look estremo non sembra neppure lei (FOTO)

Cambio look estremo per Pamela Prati che lascia senza parole i suoi fan e raccoglie numerosi like sui social

Pamela Prati cambia totalmente look diventano molto più aggressiva e fa sapere di essere pronta a qualsiasi cosa per scioccare il pubblico di riferimento della sua vita mondana. Ancora oggi si parla di Mark Caltagirone e della bella sarda, in quanto ci sarebbe a breve all’uscita di una biografia e di un film fatti proprio da lei.

Un’operazione molto preziosa. Nelle ultime ore lei però è tornata sotto i riflettori della cronaca rosa anche per un’altra cosa. Infatti, la shiwgirl che ha ben 61 anni, è stata ritratta in una fotografia di una serata in discoteca che dovrebbe presiedere il prossimo 16 gennaio.

Nonostante però la fotografia riprenda il logo di “Live”, ovvero lo show di Canale 5 condotto dalla giornalista Barbara D’Urso, di fatto però non vi è stata autorizzazione per l’utilizzo di questo simbolo. Che cosa ci fa il logo Mediaset vicino all’ex primadonna del Bagaglino? Un mistero denunciato da più persone. (Continua dopo la foto)

Una nuova bufera su Pamela Prati e sul suo comportamento altalenante

Il marchio della trasmissione di Canale 5 difficilmente riceve l’autorizzazione ad essere diffuso, figuriamoci se su una serata in discoteca di Pamela Prati. Questo ovviamente, farà sorgere altre polemiche nei confronti della showgirl sarda. L’ex Primadonna del Bagaglino, probabilmente non sa nemmeno che questa locandina è stata fatta con questo logo.

Il tutto magari è stata un’iniziativa da parte dei produttori della serata che ingenuamente lo hanno usato. Del resto, la showgirl non è più tornata nelle trasmissioni di Canale 5 dopo il finto matrimonio con Mark Caltagirone. Sembrerebbe che tra le due, ovvero tra lei e la D’Urso, non corra nemmeno più buon sangue.

Il look trasgressivo e inaspettato della bella showgirl

Intanto alla veneranda età di 61 anni Pamela Prati ancora è bellissima. In una serie di scatti su Instagram ha stupito tutto. Si è fatta ritrarre a letto con i capelli rosa.

Non sembra neanche lei! Nelle pose che l’hanno resa subito regina di like, si è divertita a far emergere il lato di lei, molto sensuale. Tra gli altri scatti, anche alcuni dove ci sono delle pose particolarmente erotiche che fanno pensare che questo per lei sia momento in cui si sente molto bella.

E, ha ragione! Nelle prossime ore saranno anche resi noti i tempi di pubblicazione del libro su Mark Caltagirone e quelli per cui, sarà fatto anche in film!