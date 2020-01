Il Segreto, spoiler spagnoli: Fernando ha ucciso Meliton?

Un altro delitto sconvolgerà il paesino di Puente Viejo. Come rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Meliton verrà trovato senza vita. Carmelo e Severo penseranno che il responsabile sia Fernando, in quanto troveranno accanto al corpo un masso con inciso la lettera F. Esther invece riuscirà a mettere a segno il suo piano, rubando tutti i soldi a Don Berengario.

Il Segreto trame spagnole: Esther deruba Don Berengario

Nelle prossime puntate della soap, Lola e Prudencio si sposeranno con una bellissima cerimonia, assistendo poi allo spettacolo di flamenco della cugina di Gracia. Mentre si celebrano le nozze però, giungerà a Puente Viejo una brutta notizia. Il corpo di Meliton è stato rinvenuto nella boscaglia.

Esther invece ruberà tutti i soldi di Don Berengario raccolti per far fronte all’epidemia che ha colpito il paesino. Finalmente, il religioso capirà che la ragazza l’ha sempre ingannato. Dopo aver raccontato tutto a Don Anselmo, Berengario si recherà da Marina per un chiarimento. La ex fiamma del prete gli confiderà di sapere tutto, ma di perdonare la figlia.

Chi ha ucciso Meliton?

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo che Carmelo e Severo troveranno accanto al corpo di Meliton una roccia con incisa la lettera F. Subito, il pensiero correrà a Fernando Mesia. Il Santacruz si precipiterà immediatamente dal sottosegretario García Morales, accusandolo di aver coperto le spalle del Mesia.

Inoltre, nelle nuove puntate della soap opera iberica, Garcia Morales cercherà di deviare i sospetti, dicendo al Leal e a Severo che la lettera F. potrebbe essere ricondotta al none di Francisca Montenegro. Non si placherà la curiosità di Dolores, certa che tra Marina e Don Berengario ci sia del tenero.

Successivamente, Maria andrà al collegio per prendere Esperanza e Beltran, ma si renderà conto che i bimbi sono spariti nel nulla. A rapirli è stato Fernando. Il Mesia, in preda alla follia, tenderà una una trappola anche a Matias e Marcela, con l’intento di strappare loro la piccola Camelia.

A quel punto, arriverà Paco del Molino, il padre di Marcela. Tra l’uomo e Fernando ci sarà una colluttazione. Camelia si salverà, ma suo nonno perderà purtroppo la vita.