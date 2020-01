Roberta Faccani, parla di Franco Ciani suicida, “Fino a pochi giorni fa era pieno di progetti”

Roberta Faccani racconta la sua amicizia e il rapporto professionale con Franco Ciani prima che lui si suicidasse

L’ex marito di Anna Oxa, Franco Ciani è morto suicida in un hotel della provincia di Parma. La notizia ha sconvolto tutte le persone appartenenti al mondo della musica e della tv, ma c’è anche che racconta il suo punto di vista in merito a quello che accaduto. Infatti, Roberta Faccani ha parlato di quelli che erano gli ultimi momenti della vita dell’uomo.

L’ex dei Matia Bazar ha voluto commentare la notizia dell’autore che si è suicidato in maniera inaspettata. Si è detta molto rattristata, attonita e sconcertata. La donna ha voluto anche parlare del rapporto tra i due punto dicendosi molto dispiaciuta.

Roberta ha anche spiegato che in realtà, fino a qualche tempo fa l’uomo era ironico, dolce, pieno di progetti rivolti al futuro e allegro. Non si capisce cosa è successo che l’aveva portato a compiere un gesto così estremo.

Roberta Faccani e il suo rapporto con Franco Ciani

Roberta Faccani ha anche raccontato qual era il suo rapporto professionale con Franco Ciani. La donna ha raccontato lei stessa aveva avuto dei contatti con l’autore che ha sempre considerato un amico.

Si erano conosciuti grazie ad un amico comune che l’aveva invitata a prestare la voce in un duetto con Barbara De Santis, una cantante lirica che veniva prodotta da lui. Il brano era stato anche candidato a Sanremo Big quando poi c’era stato anche l’inizio di una nuova progettualità artistica con il produttore Gianni Testa. Però la canzone fu rifiutata alla commissione del Festival di Sanremo dell’epoca.

Gli ultimi istanti della vita di Franco Ciani

Secondo le ultime indiscrezioni, non menzionate da Roberta Faccanin sembrerebbe che l’uomo era in preda a una serie di debiti e di conseguenza stava cercando di uscirsene. Ecco perché si era proposto ad Amadeus anche per il Festival di Sanremo 2020, ma non era stato scelto. Il suicidio è stato oggetto di molti attestati di solidarietà e tantissime persone hanno mostrato per l’uomo un’immensa tristezza.

Il cadavere di Franco era stato trovato oramai privo di vita in un hotel di Fidenza, una città in provincia di Parma. Purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. La sua amica Roberta, ex dei Matia Bazar, lo ricorda con molto affetto ma non è l’unica ad avere un buon ricordo di lui.