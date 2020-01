‘Si vede la pa**ta’: Guendalina Tavassi senza pudore, sul costume un buco mostra più del dovuto (FOTO)

Guendalina Tavassi nel ciclone delle polemiche per uno scatto troppo osè

Guendalina Tavassi proprio come tanti altri personaggi dello spettacolo si è concessa qualche giorno di relax a Dubai. E proprio sulle meravigliose spiagge della metropoli, l’ex gieffina ha dato il meglio di se.

In compagnia del suo fidanzato e di alcuni amici ogni giorno non perde occasione per aggiornare i sui follower condividendo con loro scatti bollenti e video da togliere il fiato. In uno dei suoi ultimi scatti qualche utente ha notato un dettaglio che ha creato non poco scompiglio.

Guendalina Tavassi si mostra in costume ma un particolare non sfugge ai fan

Guendalina in ogni suo scatto su Instagram mette sempre in mostra il suo fisico perfetto. Di recente si è fatta immortalare con addosso un costume davvero succinto. Nel dettaglio, la fascia superiore a monospalla mette in evidenza il suo. Lo slip, invece, totalmente sgambato, non lascia dubbi.

In tanti, infatti, si sono accorti di quel buchetto a forma di triangolo posizionato nella parte bassa che mostra più del dovuto. Naturalmente molte donne glielo hanno fatto notare con dei commenti sotto l’immagine in questione. Il bikini di colore nero rende tutto l’outfit ancora più sexy, tanto da essere definita una vera panterona. Continua dopo il post.

Fan contro l’ex gieffina

Guendalina Tavassi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e varie ospitate televisive, tra cui quelle di Barbara D’Urso, la show girl è diventata una vera e propria icona sexy. Nel giorno di pochi mesi, la modella ha conquistato il web e proprio sul suo profilo Instagram è seguita da più di 900 mila follower.

Ovviamente, come ogni personaggio dello spettacolo anche la fidanzata dell’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte è soggetta a numerose critiche ed insulti. In particolar modo, la dona viene presa di mira per il suo aspetto fisico e per la troppa chirurgia estetica.

Guendalina, infatti, ha ammesso di essersi rifatta il seno e di aver fatto un filler alle labbra. In molti, però,pensano che abbia ‘gonfiato’ anche il Lato B e utilizzato tanto botox.