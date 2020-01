Ignazio Moser nei guai, si riapre l’agendina delle ex fiamme: crisi con Cecilia Rodriguez?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in Argentina

Da qualche settimana Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si trovano in Argentina per trascorrere le feste natalizie con la famiglia della modella. Infatti quest’ultima ha presentato l’ex ciclista trentino agli altri familiari che ancora non avevano avuto modo di conoscerlo di presenza.

La loro storia d’amore procede alla grande, anche se nelle ultime ore si è tornato a parlare della famosa agendina che lo sportivo utilizzava per tenere appuntate le sue ex fiamme. Un’iniziativa che, stando ai rumors, avrebbe provocato una piccola crisi con la sorella più piccola di Belen.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati più che mai

Come tutti ben sanno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto modo di conoscersi e poi amarsi grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Lei era ancora fidanzata con Francesco Monte e fu proprio in diretta che la modella argentina lasciò l’ex tronista di Uomini e Donne.

Mentre all’interno del reality show di Canale 5, l’ex ciclista trentino si pavoneggiava sul famoso taccuino dove con delle stellina etichettava tutte le sue conquiste amorose.

In quella circostanza i due finirono al centro dell’attenzione per via del famoso armadio, reo secondo il pubblico, di aver contenuto i due ragazzi durante un rapporto. A distanza di tempo in molti si sono chiesti che fine abbia fatto quell’agendina, considerando che la bella Cechu è particolarmente gelosa.

La bomba mediatica di Antonella Fiordelisi

Nonostante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felicemente fidanzati da tre anni, una persona del passato potrebbe far tramare il loro equilibrio di coppia. Di chi si tratta? La ragazza in questione è Antonella Fiordelisi, un nome non sconosciuto nel mondo del gossip.

Infatti è l’attuale fidanzata dell’ex partecipante di Temptation Island, Francesco Chiofalo, che ha deciso di parlare dello sportivo sul suo account Instagram. La modella ha detto che menzionando Moser non pensava avesse causato tutto questo terremoto mediatico.

Poi ha fatto intendere che ci sono delle cose ancora segrete sulla sua storia avuta con l’ex ciclista. Infine ha affermato che non è una bufala perché ha le prove di quello che dice. Come avrà reagito la sorella di Belen e Jeremias?