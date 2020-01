‘Sto male…’: Armando Incarnato preoccupa i fan, ecco cosa è successo

Il discutissimo cavaliere di uomini e Donne nelle ultime settimane è al centro di numerosi pettegolezzi. Armando Incarnato, pare non stia vivendo un bel periodo e lo confermano le anticipazioni del Trono Over.

Sul alcuni siti web si parla di parla addirittura di un allontanamento su richiesta di Gianni Sperti. Ma qual è la verità? Intanto, a poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata, l’ormai ex cavaliere non sta bene e lo conferma lui stesso attraverso i social. Vediamo cosa gli è successo.

Armando Incarnato sta male, brutta influenza per l’ex cavaliere

Con un Instagram Stories, Armando Incarnato ha fatto sapere ai suoi followers di non stare bene. Nel dettaglio il 40enne ha confermato di avere l’influenza, o meglio febbre e dolori lungo il corpo. Nonostante la sua pessima condizione fisica è comunque dovuto andare a lavoro e svolgere i suoi impegni. Dalla foto postata si capisce che davvero non è al top e lo dimostra soprattutto quel suo viso pallido. Continua dopo il post.

Chi segue l’ex cavaliere di Uomini e Donne, sa benissimo che Armando è una persona super attiva e sempre in movimento. Oltre ad avere la passione per le moto ama tantissimo praticare sport e ora dovrà stare un poco a riposo.

L’addio al Trono Over

Come già detto in precedenza, Armando Incarnato non fa più parte di Uomini e Donne, almeno per il momento. Il cavaliere è sempre stato criticato all’interno del parterre per la sua arroganza e per non aver mai concluso seriamente una relazione. Di recente la frequentazione con Veronica sembrava avesse convinto qualcuno ma il suo rientro dopo pochi minuti, ha scatenato nuove polemiche.

In particolar modo Gianni Sperti, che non ha mai creduto alla sua buona fede, sembra aver portato all’interno del programma delle prove che confermerebbero la sua doppia ‘identità’. Secondo il noto opinionista, Armando fuori dagli studi ha una fidanzata e questo è il vero motivo per cui non riesce a concretizzare un rapporto.

Ipotesi, ovviamente, smentita dal 40enne che oltre ad aver dato le sue spiegazioni a Maria ha letteralmente sbottato sui social…