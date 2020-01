Una Vita anticipazioni: Samuel si vendica di Ursula e la fa accusare di omicidio

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, che andranno in onda in Italia, le anticipazioni svelano che Samuel consumerà la sua vendetta contro Ursula. L’Alday sarà disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi e allontanare Telmo da Lucia.

Il gioielliere si rivolgerà a Fra Guillermo allo scopo di convincere Telmo a ritornare sui suoi passi e a non rinunciare al sacerdozio. La storia, però, avrà un epilogo tragico, dal momento che il mentore di Martinez verrà brutalmente assassinato dall’Alday. La colpa, però, ricadrà su Ursula grazie ad uno stratagemma del machiavellico compagno di Lucia.

Una Vita spoiler: Samuel uccide Fra Guillermo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita sono davvero avvincenti. Telmo e Lucia saranno sempre più vicini e tra i due scatterà anche un bacio. Proprio mentre sembreranno pronti a coronare il loro amore, però, Samule tirerà fuori un asso nella manica, ovvero, chiamerà Frate Guillermo. Il mentore di Telmo farà di tutto per convincere il sacerdote a tornare ad essere l’uomo di fede di un tempo e, in un primo momento, ci riuscirà.

Ad un certo punto, però, Martinez non riuscirà a tollerare di vedere la sua amata divenire la moglie del perfido Alday, per tale ragione cambierà idea e proverà a convincere il suo mentore delle cattive intenzioni di Samuel. Quest’ultimo, allora, colmo di rabbia, deciderà di uccidere Guillermo. Sul suo delitto saranno effettuate delle indagini che, tuttavia, condurranno verso un colpevole errato.

Anticipazioni prossime puntate: Ursula viene accusata dell’omicidio

Samuel, infatti, approfitterà del fatto che la Dicenta, qualche tempo prima, aveva avuto una pesantissima discussione pubblica con Fra Guillermo. In tale occasione, la donna lo accusò di sollecitare un uomo di fede ad abbandonare il suo percorso a causa di un’infatuazione. La donna, dunque, potrebbe avere un movente e il sergente indagherà proprio su di lei.

Le anticipazioni di Una Vita svelano che il commissario Mendez deciderà di andare a perquisire la casa della donna e sarà proprio lì che verrà ritrovata l’arma del delitto. Un coltello sporco del sangue di Guillermo sarà trovato tra i suoi effetti personali. A quel punto, allora, per Ursula non ci saranno più speranze. La donna verrà condotta in galera sotto lo sguardo attonito degli abitanti del quartiere.