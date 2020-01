Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano attacca Serena: “Comunque vada sarà un SU C**SO”

E’ da poco iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini c’è anche Pago. Quest’ultimo è stato per diverse settimane sotto i riflettori per il suo percorso con l’ormai ex fidanzata Serena Enardu a Temptation Island.

Proprio la bella sarda è stata ospite della prima puntata del reality senza, però, avere la possibilità di parlare con il cantante. In tal senso il conduttore ha aperto un televoto con il quale ha chiesto al pubblico se l’ex protagonista di Uomini e Donne dovesse entrare in casa per avere un confronto definitivo.

La vicenda ha diviso il pubblico da casa e i social, tra chi è a favore dell’incontro tra Pago e Serena e chi pensa che il cantante debba andare avanti. Non è tardata ad arrivare anche la frecciatina di Giovanni Conversano. Quest’ultimo è stato fidanzato per un periodo con la Enardu. L’ex tronista ha pubblicato in una stories una frase che è sembrata essere indirizzata proprio alla sarda.

Serena Enardu e Pago a Temptation Island

Serena Enardu e Pago sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. All’ultimo falò l’ex protagonista di Uomini e Donne si è lamentata del fatto che non abbia visto nessun video del compagno le ha fatto capire realmente quanto Pago stesse soffrendo.

Alla fine è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse.

La frecciatina di Giovanni Conversano

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano ha pubblicato una stories molto particolare. Nelle immagini di accompagnamento ha diviso la parola successo in due parti facendola sembrare un’offesa per l’ex fidanzata. Non è la prima volta che l’attore non parla in maniera entusiastica del suo rapporto con la sarda che a suo dire alla fine della loro relazione l’avrebbe infangato ingiustamente.

Va da sé che una stories di questo tipo ha spaccato in due gli internauti. C’è chi ha sorriso alle parole di Conversano, ritenendo il gesto di Enardu architettato e legato solo alla voglia di ottenere visibilità e chi crede e spera in un ritorno di fiamma tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e il cantante.