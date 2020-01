Uomini e Donne, Martina Nasoni corteggerà Daniele Dal Moro? Ecco la verità

Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giovane si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Nel programma condotto da Barbara D’Urso è riuscito a mettersi in luce, arrivando fino alla finale.

All’interno della casa aveva iniziato una sorta di frequentazione con la bellissima Martina Nasoni, conosciuta per essere la protagonista della meravigliosa canzone di Irama “La ragazza con il cuore di latta” presentata allo scorso Festival di Sanremo.

Purtroppo una volta usciti dal reality i due hanno deciso di prendere strade diverse. Martina, molto attiva sui social, risponde spesso alle curiosità dei suoi follower. Vista la situazione è stata quasi automatica la richiesta degli utenti curiosi di sapere se anche lei partecipasse al dating show di successo di Canale 5 per corteggiare proprio Daniele.

La relazione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Come detto in precedenza Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip. All’inizio dell’avventura televisiva i due sembravano aver trovato il giusto feeling, smarrito con il passare dei giorni. Sono seguite settimane turbolente con molte discussioni. Tanto che Daniele in alcune circostanze ha preferito rimanere lontano da Martina Nasoni passando del tempo con altri concorrenti del reality.

Questo atteggiamento, in particolare per le attenzioni riservate a Valentina Vignali, ha mandato in confusione la giovane che a più riprese si è sfogata, sottolineando di essersi sentita presa in giro. La cestista, dal canto suo, ha negato ogni tipo di coinvolgimento sentimentale e ha etichettato il rapporto con Daniele Dal Moro solo come un’amicizia.

Tutto questo ha esposto Martina Nasoni a una montagna di critiche, sia all’interno che all’esterno della casa. In particolare in molti hanno accusato il giovane di non essere realmente interessato alla ragazza ma di rimanere al suo fianco per arrivare fino all’ultimo atto del programma.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno cominciato a frequentarsi con maggiore intensità una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Se inizialmente le cose sembravano andare per il verso giusto, improvvisamente hanno preso un’altra piega. La coppia è scoppiata di conseguenza i protagonisti del reality hanno deciso di prendere strade diverse.

Martina Nasoni corteggerà Daniele Dal Moro?

Daniele Dal Moro presto prenderà possesso del trono più ambito d’Italia. Arriveranno in studio per lui decine di ragazze provenienti da tutto lo stivale. Sul web c’è chi si è chiesto se tra queste potrebbe esserci Martina Nasoni per quello che sarebbe di fatto un clamoroso ritorno di fiamma.

La risposta della ragazza dal cuore di latta non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. La bella Martina, infatti, si è limitata a dire mai, chiaro segno che la relazione sia definitivamente tramontata e che probabilmente i due non siano rimasti in buoni rapporti.