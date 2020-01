Il Segreto trame prossime puntate: Fernando rapisce Maria, lei prova a ucciderlo

Decisamente avvincenti saranno le trame delle prossime puntate de Il Segreto. Fernando Mesia perderà completamente il lume della ragione e, dopo aver attentato alla vita di Raimundo e Irene, deciderà di sfogare tutta la sua rabbia su Maria.

La povera Castaneda, ormai, “prigioniera” all’interno della casa de La Habana, si troverà ad affrontare una situazione molto difficile, dalla quale proverà ad uscire nel modo più drastico. La donna, infatti, proverà ad uccidere Fernando, ma riuscirà nel suo intento?

Il Segreto spoiler: il tremendo piano di Fernando

Nelle prossime puntate de Il Segreto le trame prenderanno una piega davvero intrigante. Tutti in paese scopriranno i crimini commessi da Fernando, per tal ragione, Francisca, Severo e Carmelo architetteranno un piano per sbarazzarsi di lui. La situazione, però, prenderà una piega differente e il Mesia riuscirà a scappare via. Conscio del fatto che non potrà più mettere piede a Puente Viejo, il perfido protagonista organizzerà una fuga.

Nel suo piano, però, non potrà non essere coinvolta anche Maria. L’uomo, infatti, la prenderà di forza e deciderà di condurla in una casa abbandonata. In tale luogo l’informerà delle sue intenzioni. Il suo scopo sarà quello di scappare via insieme alla donna da cui è ossessionato. La fanciulla, però, non esiterà a mostrare tutto il suo disprezzo e il suo dissenso. Sarà a quel punto che accadrà l’impensabile.

Trame prossime puntate: Maria uccide il Mesia?

Fernando, infatti, dirà a Maria di aver posizionato dell’esplosivo all’interno della cascina e di essere disposto a rischiare anche la sua vita in caso in cui la donna non dovesse accettare di scappare insieme a lui. Dopo aver comunicato il suo diabolico piano, però, il Mesia si allontanerà e Maria proverà a liberarsi di lui.

Le trame de Il Segreto delle prossime puntate ci svelano che la Castaneda si servirà di un legnetto per riuscire ad azionare il detonatore, presente nella stanza in cui si è recato Fernando. A seguito dell’esplosione, la fanciulla crederà, finalmente, di essersi liberata del suo rapitore, ma sarà davvero così? In realtà le cose non andranno in questo modo e il Mesia sarà tutt’altro che morto. Questo, dunque, sarà il preludio di altri entusiasmanti colpi di scena.