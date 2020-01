Jasmine Carrisi senza freni: il bacio saffico con l’amica infiamma (FOTO)

Jasmine Carrisi ormai è diventata una reginetta della cronaca rosa e non perde occasione per stupire i propri fan. La figlia di Al Bano questa volta si è superata con uno scatto che ha infiammato il web.

La diciassettenne sembra divertirsi nel far parlare di sé, e in queste ore si è immortalata nelle vesti di un diavoletto rosso, con tanto bacio saffico all’amica. Vediamo nei dettagli cosa ha combinato.

Jasmine Carrisi infiamma il web con un bacio saffico

Jasmine Carrisi come tutti i ragazzi della sua età è molto attiva sui social. Proprio sul suo profilo Instragram, la figlia di Loredana Lecciso ha postato una foto molto particolare che nel giro di poche ore ha infiammato il web. Nel dettaglio la diciassettenne, all’interno di un locale si è immortalata nelle vesti da diavoletto. (Continua dopo la foto)

A rendere l’immagine ancora più bollente, un bacio saffico con la sua amica. Come reagirà il maestro Carrisi nel vedere la figlia alle prese con un nuovo scandalo? (Continua dopo la foto)

Intanto, Jasmine oltre a divertirsi, per il suo futuro ha in procinto anche tanti nuovi progetti. La giovane e bella Carrisi è stata scelta per La Dama e l’Ermellino, diretto da Lorenzo Raveggi ed interpreta la splendida figura di Isabella d’Aragona. Inoltre, sembra voler seguire anche le orme del padre, sperando di diventare una grandissima cantante.

La figlia di Al Bano nel mirino degli haters

La figlia di Al Bano negli ultimi anni è spesso al centro di numerosi pettegolezzi. Dopo i gossip sui suoi amori, sono iniziate le critiche sul suo aspetto fisico e sui vari ritocchini. Jasmine Carrisi ha ammesso di aver utilizzato un filler alle labbra, ma alcuni l’accusano di essere troppo simile alla madre Loredana.

Inoltre, molti fan dell’artista pugliese e di Romina Power insultato la giovane di non essere bella, almeno quanto le vere figlie dei due cantanti. Jasmine, però è una ragazza forte e nonostante la giovane età non bada a certe cattiverie. Purtroppo ha dovuto imparare a difendersi molto presto, evitando così di arrabbiarsi e andando avanti con la sua vita.