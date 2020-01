Alfonso Signorini: “Meno gay al Grande Fratello Vip 4? Basta stereotipi”

Al Grande Fratello Vip 4 si contano meno gay nel cast. Il motivo lo rivela Alfonso Signorini

Alfonso Signorini condanna gli stereotipi, mentre l’omosessualità comincia finalmente a fare meno paura anche in Italia.

Una prova tangibile in tv è quella del Grande Fratello, che durante le ultime edizioni Vip e Nip, ha accolto diversi gay felicemente dichiarati, da Angelo Sanzio e Baye Dame Dia nella 15esima edizione a Cristian Imparato l’anno seguente, passando per Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone, Bosco Cobos e Cristiano Malgioglio nel più giovane format dedicato ai personaggi famosi.

Quest’anno, affidato il timone della quarta edizione del GF Vip ad Alfonso Signorini, i telespettatori immaginavano di vedere tanti rappresentanti la comunità gay. E invece il direttore di rotocalchi rosa ha spiazzato il pubblico con appena due donne in rappresentanza del movimento LGBT.

Contro gli stereotipi

La prima, attrice, è Licia Nunez, celebre volto di varie soap-opera tv, coinvolto in una relazione con Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi. L’altra pedina di Alfonso Signorini si chiama Fernanda Lessa, showgirl in passato legata ad un’altra attrice. Di uomini che abbiano fatto almeno coming out pubblico manco l’ombra. Ma perché? In effetti la questione insospettisce i telespettatori, almeno i malpensanti.

Perché nel programma abbiamo assistito a un cambio di rotta? Che c’entrino i produttori? Sicuramente Alfonso Signorini non ha nulla contro le persone attratte dal loro stesso sesso. Lo è d’altronde pure lui stesso. Contattato da Laura Rio per il Giornale, l’ex opinionista vuota il sacco: al Grande Fratello Vip 4 non ci sarà nessun omosessuale stereotipato.

Nulla da ridire contro i passati ingressi, Cristiano Malgioglio rimane il suo concorrente preferito tra tutti i GF passati. Tuttavia, deve ammettere di non amare determinati stereotipi, non ha voluto inserire nel cast gay con lustrini e pailettes.

Alfonso Signorini predilige la normalità

A detta sua, è possibile raccontare il mondo omosessuale anche in maniera più normale. Per esempio attraversato l’esperienza femminile, poco affrontata sul piccolo schermo, della Nunez, legata sette anni a Imma Battaglia.

Naturalmente Licia Nunez e Fernanda Lessa non sono le prime donne della comunità LGBT partecipanti al GF, in precedenza hanno varcato la porta rossa le stesse Veronica Satti e Siria De Fazio.