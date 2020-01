Oroscopo Branko 11 gennaio: le previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Branko dell’11 gennaio annuncia novità davvero succose. Per i nativi dei Gemelli sarà una giornata stressante, invece, le persone del Toro sarà nervosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 11 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Fino al 22 gennaio, la congiunzione di Plutone con Saturno in Capricorno sarà protagonista della vostra vita. Incide sul vostro successo personale e vi invita ad essere prudenti e diplomatici. Dedicate il vostro tempo anche alla vita affettiva, famiglia, amore.

Toro – La mattina godete del plenilunio in Cancro, ottimo per affari e lavoro, mentre nel pomeriggio avete una Luna nervosa in Leone, opposta a Venere. In amore siete amati, ma dovete crescere.

Gemelli – Approfittate di Venere in Acquario, poiché da lunedì transiterà in Pesci e scombussolerà la vostra vita privata. Siete stressati a causa di Marte e di Venere-Nettuno: cercate di rilassarvi. Luna, invece, gioirà per il vostro successo e in serata ballerà con il Leone. Siete amati da amici che vi sostengono in qualsiasi battaglia.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Situazione non tranquilla nel lavoro, carriera, affari a causa di Plutone e Saturno congiunti in Capricorno. Per fortuna, la vostra Luna vi aiuta sempre e rende l’amore molto intenso.

Leone – Vi sentite in forma, coinvolti nei progetti e pieni di inventiva. Vi aspetta una giornata da leone. Venere è vostra nemica ma il transito in Acquario finisce il 13 gennaio, quindi Marte riuscirà a risvegliare i vostri sensi sopiti.

Vergine – Plutone e Saturno vi aiutano nelle attività e negli affari. Studiate bene la loro congiunzione, poiché vi porterà tanti soldi. Tra i due pianeti c’è pure un conflitto: Plutone vota per la trasformazione, invece, Saturno, preferisce resistere ai cambiamenti. Urano vi assiste anche in amore.

Previsioni di sabato 11 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete altruisti, sempre pronti ad aiutare gli altri. Con la Luna faticosa nel vostro cielo, non fatevi disturbare da persone nell’ambiente professionale. Aprirete il vostro cuore a una persona conosciuta da poco.

Scorpione – Siete sotto la protezione di Luna piena che si unisce a Mercurio-Giove, una garanzia per affari, vendite, acquisti. Nel pomeriggio, il vostro umore cambia a causa della Luna prepotente e snob in Leone.

Sagittario – Marte reste nel vostro segno fino al 16 febbraio, quindi avrete tutto il tempo per fare conquiste. Venere, però, è sfuggente e lunedì diventerà snervante in Pesci. Ecco perché dovete vivere questo weekend all’insegna dell’amore.

L’oroscopo di Branko dell’11 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Saturno è molto esigente e non concede qualche ora di relax mentale, ma è attento anche alla vita sentimentale. In amore, è molto probabile che dovete prendere delle decisioni importanti.

Acquario – Anche in questa giornata dovete prepararvi una buona dose di pazienza in famiglia. Chi spera in qualche incontro eccitante ha la strada libera. Nel campo degli affari dovete tenere separati la passione dagli interessi, prima che succeda qualcosa di irreparabile.

Pesci – L’amore non deve pagare per qualche noia del campo professionale. Iniziate a preparare qualche sorpresa per la prossima settimana quando Venere transita nel vostro segno. L’unico problema di questa giornata è Marte, che appesantisce la salute. Evitate inutili stress. Per fortuna, Marte non tocca la sfera finanziaria.