Elisa De Panicis, in mutande al Grande Fratello Vip sul web è polemica: “Ma chi è questa grezza?”(FOTO)

La bella Elisa De Panicis entra nella casa del Grande Fratello Vip con un look che fa molto discutere

Elisa De Panicis si presenta in mutande al Grande Fratello Vip. Subito scatta la polemica sul web soprattutto, sul fatto che la donna si sia comportata in maniera tutt’altro che elegante. Un episodio che ha fatto sorridere però, allo stesso modo, ha fatto anche pensare che la voglia di notorietà la fa da padrone.

Là donna di appena 27 anni è una modella che ha avuto il suo primo successo facendo la corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Ha partecipato già all’edizione del reality spagnolo dell’Isola dei Famosi e poi in altre trasmissioni televisive con ruoli di poco conto. E’ diventata nota anche perché è stata la fidanzata di Cristiano Ronaldo per un po’ di tempo e adesso la donna si trova all’interno della casa più spiata d’Italia.

Elisa De Panicis e i reality: lo show nella casa del GF Vip

Il comportamento di Elisa De Panicis è stato subito criticato perché la donna è entrate in mutande nella casa del Grande Fratello. Aveva una gonna talmente corta che il lato B era completamente scoperto e questo ovviamente, ha suscitato molte polemiche sul web. Ha fatto capire soprattutto, alle persone che non la conoscevano, che lei non ha vergogna di mostrarsi in pubblico.

Non è piaciuto questo ingresso così audace che è stato ricordato perché effettivamente si trovava proprio come in costume da bagno, pure se di certo il mese di gennaio non è tra quelli dei più caldi. La donna è attualmente un’ influencer su Instagram con più di un milione di follower.

Ha una linea di costumi che pubblicizza molto sul suo profilo e probabilmente voleva pubblicizzare anche lo slip che aveva sotto questo vestito molto succinto. E’ molto probabile che quindi riuscirà a far parlare di sé ancora lungo della casa del Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)

La personalità spumeggiante della modella milanese

La bella modella Milanese è conosciuta al pubblico internazionale per la sua relazione con Cristiano Ronaldo. Quando però è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis si è trovata di fronte un’altra persona del suo passato, ovvero Ivan Gonzalez.

È un tronista della versione spagnola della trasmissione Uomini e Donne che ha avuto con lei un rapporto di amicizia. Sicuramente la bella modella ventisettenne farà molto parlare di sé in questa edizione del Grande Fratello Vip.