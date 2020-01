‘Nulla sarà più come prima…’: Barbara D’Urso sorprende, novità in arrivo

Barbara D’Urso continua a sorprendere i propri fan. Nelle ultime ore la conduttrice è stata travolta dal gossip a seguito di un misterioso anello pieno di diamanti che ha messo al dito. La conduttrice televisiva anche quest’anno è partita con il botto e pare ci siano tantissime novità in arrivo… Di cosa si tratta?

Novità a Domenica Live

Nulla sarà più come prima, ha detto Barbara D’Urso in diretta a Canale 5. A quanto pare, la conduttrice è pronta per nuovi cambiamenti e riguardano proprio il look. Insieme a Giovanni Ciacci, la bella napoletana cambierà i look dei vip facendoli diventare altri personaggi dello spettacolo.

Un pò come Tale Quale Show, ma senza nessuna esibizione. Come la prenderà Carlo Conti? Intanto, la sua idea pare abbia già ottenuto numerosi consensi dal pubblico che è felice per questa novità. L’appuntamento per il Cambio Look Shok (come l’ha definito Barbara) è per domenica 12 gennaio 2020. (Continua dopo il video)

Nessun nuovo amore per Barabra D’Urso

Come già detto in precedenza nelle ultime ore Barbara D’Urso è stata al centro di un grande pettegolezzo. Tanti siti web hanno scritto che la donna ha trovato un nuovo fidanzato dopo che la stessa conduttrice ha postato una foto mano nella mano con un uomo e un anello.

Molti utenti hanno pensato che fosse Filippo Nardi ma a quanto pare non è il Deejay. Ovviamente, l’immagine è diventata virale in pochi minuti e ancora adesso si stanno chiedendo chi è l’uomo che le ha rapito il cuore. Come tutti sanno, la presentatrice televisiva da anni è single e una notizia del genere non può che creare caos.

Purtroppo, la speranza e il desiderio da parte dei fan si è spento nel momento in cui Barbara D’Urso ha pubblicato l’immagine dello spasimante. Si tratta, infatti, di Cristiano Malgioglio che oltre ad essere un suo collega e anche un suo caro amico. Con poche parole e un video su Instagram, la donna, ovviamente con ironia, ha scritto che dopo la cena romantica e l’anello ricevuto adesso si sono ufficialmente fidanzati.